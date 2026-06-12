全新大改款日產Nissan Elgrand ePower香港預覽十天│2027款豪華MPV七人車 1.5T混能雙馬達四驅 油耗18km/L 意向價88萬元以下

日產(Nissan)香港代理合誠汽車今天(6月11日)中午在尖沙咀圓方商場，替全新大改款Nissan Elgrand ePower舉行大型預覽會，香港成為新車在日本以外的全球首個海外銷售市場。2027年款Elgrand ePower配備1.5 Turbo增程引擎及雙馬達e-4orce四驅，平均油耗18km/L。由於新車在日本仍未開售，首批香港版預計12月到港，連稅意向價88萬元以下，目標對手是豐田Alphard 2.5 HEV(約110萬元起)。 文、圖：DP

全新日產Nissan Elgrand ePower豪華MPV七人車香港預覽│香港成為全球首個海外銷售市場

日產Nissan全新第四代2027年款Elgrand ePower自去年10月在日本東京車展Japan Mobility Show發表之後，要到今年夏季(7月)才在當地開售，今次廠方隆重其事把新車率先運來香港公開預覽，並成為全球首個海外銷售市場，可見日產對香港市場的重視。專程來港出席發布會的Elgrand車系首席產品專家中村智志(Toshiyuki Nakamura)表示，新車以Limited-less Grand Tourer為口號，設計以日本傳統木工技術Kumiko為靈感(方格子鬼面罩及車燈)，並應用全新第三代ePower混能系統，而且首次配上e-4orce雙馬達四驅，以及智能電子避震，豪華舒適駕乘感受據講相比上代有大幅進步。

首次應用的全新第三代ePower系統，包括1.5公升直三Turbo(ZR15DDTe)增程引擎、2.1kWh鋰電及前後馬達e-4Force四驅，傳動系統跟同廠X-Trail ePower相似，綜合輸出逾340ps馬力及500Nm扭力，平均油耗約18km/L，不過香港出口版實際規格數據，仍有待官方公布作實。

全新日產Nissan Elgrand ePower豪華MPV七人車香港預覽│一連10天圓方商場首展 首批12月到港

現場所見全新Nissan Elgrand ePower體積比上代巨型，尺碼為4,995 x 1,895 x 1,965mm，軸距3,000mm，原車配有雙電趟門及電尾門，據知香港版將配備玻璃頂、前排及中排冷暖通風座椅，設備相比今次預展的日本版更豐富高級。中排大班椅為半手動格式(手控前後移動)，尾排則可向左右兩邊摺起，擴充尾箱空間。一體式數碼錶板由兩個14.3吋屏組成，中控台下方設有一整排波檔掣及實體快捷鍵，簡約仿木紋裝潢跟同廠Ariya電動車相似。

代理表示由於Elgrand ePower尚未在日本開售，所以未能提供香港版詳盡規格資料，暫時知道首批最快12月抵港，意向價低於HK$880,000。新車即日起至6月21日(日)在尖沙咀圓方商場公開首展。另外，代理透露新改良版Serena ePower混能8人車已經到港，暫定8月正式開售，早鳥意向價HK$349,000。