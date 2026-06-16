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全新電動車上汽MG4 EV Urban本地試駕｜單馬達前驅入門揭背車表現有驚喜 WLTP續航力405km

汽車
更新時間：00:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：00:30 2026-06-16 HKT

除了MGS9 PHEV插電式混能SUV，上汽MG還同步引入門檻較MG4 EV親民的全新MG4 EV Urban。截稿前一刻，5門5座位純電動揭背車售價尚未落實，但代理富利堡汽車透露約介乎19萬港元，結合令人喜出望外的優異操控，是品牌年內另一枚重要取分棋子。文、圖：sammy

全新電動車上汽MG4 EV Urban本地試駕：採用新開發E3底盤 親民路線取悅年輕人

推動本地電動車普及化，叫好賣座的MG4 EV功不可抹。將在6月18至22日舉行的2026國際汽車博覽會（香港）首展的MG4 EV Urban，表面屬於車系入門成員，實際是另一全新車型。彼此建基不同底盤平台，MG4 EV以後驅或四驅設計，MG4 EV Urban為前驅佈局，市場定位與AION UT相若，同樣劍指年輕客群。純電生力軍採用廠方最新開發的E3底盤，總長4,395mm、闊1,842mm、高1,549mm，軸距2,750mm，體積比MG4 EV還要大一些，而造型勾畫相對簡約流麗。港版暫有試車一款型號，標配整合日行燈帶的LED自動頭燈和貫穿式LED尾燈，其中後者的特色圖案跟MINI的米字旗有異曲同工感覺。另受惠包括AGS主動式進氣格柵系統、高置尾翼與後擾流板、以及17吋低阻合金輪圈等各項減阻設計，行車風阻低至0.266Cd。7種車身顏色包括紅、白、黑、藍、銀、綠、灰，當中不乏迎合年輕人的奪目選擇。

全新電動車上汽MG4 EV Urban本地試駕：舒適車廂設備齊全 獲Euro NCAP五星安全評級 

軸距比MG4 EV長45mm，頭頂空間與平地台後排腳位伸展相對充裕，配合日光從全景式天窗直透車內，駕乘感開揚舒泰。雙色座艙設計奉行簡約主義，用料造工合格優良，設備豐富不失禮。座椅採用PVC合成皮革包裹，一體化運動電控前座承托力十足，並附設通風功能。不過，座椅編放位置略高，較難調校合適理想坐姿，存在可改善空間。電暖多功能平底皮軚環與MGS9 PHEV相同，大小尺寸適中兼握感良好，後方7吋碼數儀錶板可顯示各項行車資訊。標準配置還有12.8吋觸控中央顯示屏、多媒體系統支援導航及360泊車鏡頭、無線Apple CarPlay與Andriod Auto及藍牙連接、語音識別控制、恆溫冷氣連後排獨立送風、轉色氣氛燈、手機無線充電、前後USB連接、7氣袋及MG Pilot智能駕駛輔助系統，並在Euro NCAP撞擊測試中，獲得最高五星安全評級。行李箱容量介乎568升至1,362升，實用性更高。

全新電動車上汽MG4 EV Urban本地試駕：飽滿動力恰到好處 行車紮實轉向靈活

單馬達前驅MG4 EV Urban搭載53.9kWh磷酸鐵鋰電池，馬力160ps，扭力250Nm，0-100km/h加速9.5秒完成，WLTP續航力405km。純電揭背小車額定功率是55kW，一級牌費每年$1,500。充電方面，最高支援DC 150kW直流快充，30分鐘可補充10%至80%電量，而新車同具V2L對外放電功能。除了One-Pedal Drive單踏板控制，還可選擇Eco、Normal、Sport、Snow和Custom 5種不同駕駛模式，而動能量回收則有Low、Medium、Strong及Adaptive主動4級之分。動力輸出談不上澎湃，也沒強橫衝刺力，勝在行車動態爽快從容，處處表現恰好。更感驚喜是低重心車架結構紮實，轉向靈活精準，操控回饋感實在豐富。懸掛雖是前麥花臣與後扭力桿大路組合，但經過專屬悉心調校，吸震效能超乎理想，支撐與平衡力皆出色，行車平穩舒適之餘，好玩駕駛樂趣不遜一線品牌歐洲車。確然，MG4 EV並非那種安守本分的實用型家庭車。

  • MG4 EV Urban規格
  • 傳動：53.9kWh磷酸鐵鋰電、前置馬達驅動
  • 馬力/扭力：160ps / 250Nm
  • 0至100km/h：9.5秒
  • 續航力：405km（WLTP）
  • 售價：待定
  • 查詢：2877 6700

 

 

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