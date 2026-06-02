2026年本地首季私家車新登記量20,243輛｜同比狂飆103.65% 電動車市佔率82.79% 比亞迪BYD再封王 亞軍Tesla亦步亦趨

運輸署已公布3月份本地車市統計數字，間接也派發了2026首季本地車壇成績表。今年1至3月累計私家車新車登記總數20,243輛，同比（9,940輛）暴升103.65%，當中電動車佔比率82.79%，較2025年同期的68.6%增長14.19%。今年首季新車登記量破頂狂飆，主因是準買家趕及3月31日、即電動私家車「一換一」稅務寬減優惠計劃終止前入市。文、部分圖片：sammy

2026本地首季車市成績公布：BYD蟬聯冠軍 Tesla升112.8%居次

配合多款矚目新車攻港，國產電動車比亞迪（BYD）近年勇態畢呈。品牌今年首季的新車交投量創新高達3,084輛，較2025年同期上升24.81%，豈止業績亮麗，並再度力壓Tesla於十大排行榜封王。Tesla以3,043輛、41輛輕微之差屈居次席，雖未能重奪冠軍，同比交投量卻顯著上揚112.8%，升幅較諸比亞迪強勁。隨着全新三排六座位Model Y L Premium抵港開售，深信有助品牌爭取更佳成續。季軍是極氪（ZEEKR），首季登記量1,797輛增長338.29%，煥新大躍進的改良版ZEEKR X上周登場，應可為品牌增添攻力。分列第4位和第5位同屬國產電動車品牌，包括廣汽埃安（GAC AION）的1,522輛及東風（Dong Feng）的1,201輛，前者同比飆升1929.33%，是十大排行榜之冠；後者表現同樣厲害，較去年同期激增1666.18%，升幅緊次廣汽埃安。

第6位至第10位依次是1,013輛的豐田（Toyota）、979輛的小鵬汽車（XPENG）、765輛的寶馬（BMW）、667輛的平治（Mercedes-Benz）和448輛的上汽MG。

2026年3月份本地車市成績公布：交投量10,446輛破歷史新高 零跑汽車Leapmotor首度上榜

論到3月份本地車市，私家車（新車）登記量10,446輛，較2月的4,806輛上升117.35%，並開創單月歷史新高；若與去年同期比較，更錄得188.4%超強增長。電動車方面，月內交投量9,150輛升134.25%，市場佔有率進一步攀至87.43%。綜觀而言，強勁表現是受惠「一換一」未獲延續掀動，電動車訂車於計劃限期屆滿前急增。

3月份中，比亞迪以1763輛排名第一，增長146.92%。第2位是相差88輛的Tesla，月內成交量1,675輛，上升67.33%。第3位是廣汽埃安的951輛，增長165.64%。極氪與東風分別以927輛及858輛排名第4位與第5位，升幅218.56%和358.82%。第6位至第10位可見附表，其中第9位的國產車品牌零跑汽車（Leapmotor）是首度上榜，全月登記量236輛，升幅1080%同是月內之冠。