突破香港迴旋處迷思？駕駛理念截然不同可一眼睇清 統一迴旋處種類有無得諗？

兩種迴旋處並存 有甚麼好處？（Samuel）

迴旋處對於駕駛人士而言，實在點頭痛！車友聚會間，原來不少人都曾在迴旋處差點發生或已發生意外。香港現時有兩種迴旋處，傳統迴旋處駕駛理念簡單易明，在圈內要內綫讓外綫，車友開玩笑地說，若果外圈不斷有車的話，內圈車可能兜一天都未能離開。至於在二千年初採用的螺旋形迴旋處，運作模式便相反，在圈內要外讓內。

傳統迴旋處 VS 螺旋形迴旋處 如何分辨一眼睇清？

迴旋處對於駕駛人士而言，實在點頭痛！

螺旋形迴旋處外讓內模式，就正正是發生意外的根源所在

清晰的駕駛者，當然會分辨到兩種迴旋處的分別，其實只要看看迴旋處內地面的長短虛綫，已經能夠分辨哪條行車綫有優先權吧！

車友間已討論了多年，螺旋形迴旋處外讓內模式，就正正是發生意外的根源所在。車友稱駕駛時進入螺旋形迴旋處直往十二點方向，當時他沿左綫進入圈內，但內圈卻有車駛出，若他停車後方車便會撞上，前行又會撞車，所以他決定即時左轉九點方向駛離迴旋處。

討論重點是甚麼？是為何要有兩種迴旋處同時運作？香港道路人多車多，而且事事講求快捷，還有更現實的，駕駛者一般只知道前方有迴旋處，大家認為駕駛者會停一停再諗一諗前方是傳統或螺旋形嗎？清晰的駕駛者，當然會分辨到兩種迴旋處的分別，其實只要看看迴旋處內地面的長短虛綫，已經能夠分辨哪條行車綫有優先權吧！

車友認為，今時今日的駕駛者，就連地綫的種類及作用都未能分得清楚，席間年輕的駕駛者更稱，只知道有雙白綫與白綫之分，更直認不清楚虛綫長短的分別，如此的道路標誌認知度，大家認為如何？車友都認為，當局倒不如簡單一點，在香港境內統一採用某種迴旋處便最簡單，要知道現時除了本地駕駛者之外，還有不少內地南下的駕駛者，要避免發生意外或誤會，將事情簡單化不是最好的嗎？討論完結前，大部分車友都讚成，採用傳統迴旋處最簡單，希望當局聽到吧！