全新法拉利Ferrari Luce電動車全面公開│美國LoveForm公司設計 4門5座劃時代玻璃座艙 4馬達4驅馬力1,050ps

意大利法拉利(Ferrari)5月25日(一)在羅馬發表全新Luce電動車，是品牌史上首款純電動車型。這是法拉利按計劃先於去年10月公開全新800V四馬達四驅電動車平台、今年2月公布新車名字叫Luce(意大利語"光芒")及預覽了車廂設計之後，今次正式全面公開車身外形。全新Ferrari Luce由前蘋果iPhone設計師Jony Ive及著名工業設計師Marc Newson創立的LoveFrom公司負責外形及內廂設計。 文：DP 圖：Ferrari

全新法拉利Ferrari Luce電動車登場│美國LoveFrom公司設計外形 劃時代玻璃座艙

全新法拉利Luce外形有別於品牌歷史上的任何車型，是由前蘋果iPhone設計師Jony Ive及著名工業設計師Marc Newson創立的LoveFrom公司負責設計，以簡潔線條為主導，焦點是車身上半部份的全玻璃座艙設計，配合懸浮式車頭擾流部份，還有前23吋、後24吋巨型輪圈。據知法拉利、LoveForm與美國Corning®公司三方合作研發一種特別玻璃材質，解決了車頂複雜外形線條與硬度安全與隔熱的難題。

Ferrari Luce車身體積頗為巨型，長5,026mm、闊1,999mm、高1,544mm，軸距2,961mm，4道車門跟同廠Purosangue一樣採用對開式設計，方便後排出入。5座位車廂設計早於今年2月率先曝光，大家可從儀錶板格局及細節，感受得到兩位大師Jony Ive及Marc Newson的個人特色及創意。車廂一反現今電動車的純觸控屏幕大潮流，一切回歸實體Toggle按鍵及Analogue指針式儀錶格局，軚盤、撥片、冷氣風口及按掣均採用100%循環再造鋁合金材料CNC切削而成。所有掣鍵觸感及手感，都經過精密思考設計安排，當中儀錶板應用了雙層OLED屏幕，帶來立體景深資訊顯示。

全新法拉利Ferrari Luce電動車登場│4馬達4驅1,050ps馬力 2.5秒加速破百

Ferrari Luce採用自家研發的全新電動車平台，擁有逾60項專利技術，底盤採用75%循環再造鋁合金製作，前後懸長特別短，前排座位靠近前軸。85%電池鋪在車底，成為車架結構一部份，前後重量分布47:53，車重約2,260kg。底盤採用空心結構(包括懸掛塔頂)，可減重及增強撞擊緩衝力；後軸設有史上最大型副車架Subframe，馬達、逆變器及懸掛鑲嵌其中。

車子搭載122kWh (800V/1,200A)鋰電，電芯由南韓SK On公司提供，整個鋰電模組、逆變器、電路板及軟件則是法拉利自家研發及製造。4個永磁同步馬達驅動各車輪，前軸可快速斷開動力變成後驅延長續航力，綜合馬力1,050ps，輪上最大扭力11,500Nm，0至100km/h加速2.5秒，極速310km/h，WLTP續航力約530km，最高支援DC 350kW快速充電。第三代48V主控懸掛源自Purosangue及F80，軸心螺距增加20%，重量減輕2kg。

軚盤Manettino駕駛模式旋扭有ICE/WET/DRY/Sport/CT-Off五個選擇；e-Manettino則有Range(後驅)/Tour(四驅)/Performance(四驅)三個選擇；懸掛首次提供獨立掣鍵調校軟硬。軚盤設有+/-撥片功能，左邊控制拖力、右邊控制5段不同扭力輸出，活像汽油車升檔及降檔頓挫享受。廠方強調Luce聲響經過精心研究，以傳感器及擴大器把馬達及逆變器的震動原聲傳入車廂，無論加速、減速、煞車，以至左右輪轉速快慢都發出不同聲音，而不用任何人造模擬假聲。法拉利尚未公布Luce車價，不過歐洲消息指意大利售價約55萬歐羅起(未連稅約500萬港元起)。