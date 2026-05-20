全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition長陣版電動車開售｜純電SUV後座空間更大更舒適 設備升級再添長力

寶馬香港為BMW iX1純電動SUV增兵，引入全新eDrive20L M Sport Edition長陣版，重點是後座空間較標準版大幅提升，帶來更舒適自在乘坐體驗，兼且擁有更豐富設備及更高續航力。新車售價$469,900起，預期8月開始交付。文、圖：sammy

全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition長陣版開售：後排空間大改造 從容伸展乘坐超舒適

中國製造、內地市場專屬的BMW L長陣版車款，少數會外銷至其他國家及地區。正如剛到港的全新BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition，先前已登陸馬來西亞、印度和泰國。長陣版總長4,616mm，比標準版增加116mm，闊與高度則維持，而2,802mm的軸距也相對延伸了110mm。由於車長與軸距增幅全數受惠於車廂後座部分，乘坐空間明顯比標準版闊大寬敞，尤其腿部及膝部空間分別增加了81mm和107mm，加上座椅選用更柔軟泡棉及座墊延長15mm，不管承托力與舒適度俱進一步提升。行李箱容量介乎490升至1,600升，也較標準版多出105升。

全新寶馬BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition長陣版開售：標配M Sport運動套件 長途出行無懼里程焦慮

在BMW荃灣旗艦店展出的BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition是左軚樣板車，造型與德國製造的標準版無異。車身縱使加長，前後比例依然很協調。新車標配M Sport套件與19吋M輕合金雙輻雙色輪圈、搭配主動式轉向LED頭燈、鋁質緞面車身飾件及行李頂架，運動型態更鮮明。智能科技化車廂內配M多功能皮軚環及電控運動型皮座，營造跑意氛圍。除了由10.25吋數碼儀錶板和10.7吋觸控中央顯示屏組成的曲面屏幕、預載最新BMW Operating System 9作業系統、iDrive配備QuickSelect快鍵功能和支援語音操作、擁有雙區恆溫冷氣和全景式天窗等共享設備外。長陣版還升級至Harman Kardon HiFi音響，兼且標配Driving Assistant Plus駕駛輔助及Parking Assistant Plus泊車輔助系統。當中，Driving Assistant Plus包括主動式定速功能連主動線道維持功能、360環視鏡頭及具備線條和路邊識別功能的泊車輔助系統，操作倍感輕鬆自如。

單馬達前驅BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition沿用第五代BMW eDrive技術，搭載64.7kWh高壓電池，可釋放204hp馬力和250Nm扭力，0-100km/h加速8.6秒，極速175km/h。其次，長陣版的WLTP續航力介乎458至539km，較標準版提升約10%，長途出行無懼里程焦慮。充電方面，最高支援DC 130kW直流快充，29分鐘可補充10%-80%電量。連接AC 11kW交流電源，0%-100%充電時間為6.5小時。此外，長陣版的懸掛系統也作出舒適導向設定，以提升行車穩定性與乘坐舒適感。

BMW iX1 eDrive20L M Sport Edition規格

傳動：64.7kWh高壓鋰電 + 前置驅動馬達

馬力 / 扭力：204hp / 250Nm

0至100km/h：8.6秒

續航力：458-539km(WLTP)

尺碼：4,616 x 1,845 x 1,616mm

售價：469,900起

查詢：3129 9000