小鵬XPENG G6 Air新版電動車登場｜全新自動泊車及離車搖控泊車功能 早鳥優惠價31.99萬元起

小鵬汽車香港XPENG引入全新純電智能 SUV G6 Air，新車將於5 月 23 至 25 日）在XPENG小鵬全線陳列室展出。G6 Air屬G6車系新成員，早鳥優惠價$319,900起（連首次登記稅）。文：Samuel 圖：XPENG

小鵬XPENG G6 Air新版電動車香港開售│800V平台12分鐘充電八成 車廂設備升級

全新G6 Air的賣點多多，從動力配置、設備及車廂布局都是焦點。首先，新車採用全域800V Xpower高壓平台，搭載 68.5 kWh液冷恆溫無熱擴散磷酸鐵鋰5C電池組。直流充電功率高達382 kW，由10%至80%充電時間約需12分鐘，續航力達到480 km WLTP，絕對可以滿足日常出行需要。動力方面提供252 ps 馬力及440 Nm峰值扭力，由0-100 km/h需6.9秒，屬後輪驅動格式。

車廂五座位SUV布局，設備全面升級，配備全景玻璃天窗，附有隔熱及防紫外光塗層，讓車廂空間更感開揚之餘，亦可阻隔陽光。前排兩座椅配備3段加熱及3段通風功能，全面提升舒適度。另外，配備3段加熱的 Microfiber軚盤，寒冬開車亦感溫暖。娛樂系統方面，車內配置 15.6 吋中控屏幕及 10.25 吋電子儀表板，並搭載 XOPERA 7.1.4 全景聲音響系統（18 喇叭），為全車乘客帶來媲美劇院級的聽覺享受。

小鵬XPENG G6 Air新版電動車香港開售│離車搖控泊車 大灣區全支援

全新G6 Air是暫時全港唯一具備遙控泊車功能的電動SUV，標準配備「自動泊車」及「離車遙控泊車」系統，只需鎖定目標車位，即使在沒有地線的停車區，系統亦能精準自動泊入，而當中難度較高的S位及L位亦可輕鬆泊入。針對香港常見的狹窄路段，新車更支援「一鍵倒車」功能，配合3D透明底盤及窄路影像輔助，輕鬆化解複雜路況，為駕駛者帶來安全又省心的體驗。

廠方為新車提供首5年或12萬公里整車保用（以先到期者作準）。針對電動車核心部件，小鵬更特別提供「電池終身保」及業界領先的「大灣區聯保」服務*，全面免除車主北上大灣區駕駛的後顧之憂，提供跨境無縫的強大售後支援。車主可以終生免費使用XPENG App及系統數據流量，透過Over-the-air（OTA）軟件升級服務，無須到店實體升級。此外，為讓更多香港車迷能輕鬆體驗 G6 Air 的非凡魅力，我們特別推出「Circle」4年月供計劃，每月供款低至 $3,727¹，即可輕鬆展開智能純電生活。