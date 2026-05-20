旗艦級SUV國產車 騰勢Denza B8七座版試駕│PHEV插電混能748ps馬力 加速力驚人 3.2噸車身豪華霸氣十足

比亞迪(BYD)旗下豪華車品牌騰勢(Denza)，去年在港推出豪華七人車Denza D9大受歡之後，2026年再接再勵引入兩款豪華PHEV插電混能四驅車，包括今年初推出的Denza B5，以及今次試駕的旗艦級Denza B8，是一款6或7座巨型全天候四驅越野車，車價$829,000起，成為本地最昂貴國產SUV車型。(試車影片連結：按此) 文、圖：DP

騰勢Denza B8旗艦級SUV四驅車試駕│右軚版全球同步發行

全新Denza B8即是內地市場「方程豹─豹8」，正如今年初在港開售的Denza B5(方程豹─豹5)一樣，海外出口版一律納入Denza豪華車品牌旗下，而右軚版Denza B8最近同步在澳洲、香港及東南亞等發行，香港版分開今次試駕的標準7座版，以及頂級6座版兩款，車價分別為HK$829,000及HK$899,000，暫時是市場上最昂貴國產SUV。

現場看Denza B8體積頗為巨型，車長5.2米、闊2米、高1.9米，軸距2.9米，賣相非常霸氣硬朗，有點像放大版Denza B5。車身四周同樣設有硬派越野車常見的保護膠邊，車尾後備胎、腳踏及行李架等，原車配用20吋胎軨。

車廂包裝更高級豪華，三排7座位以2+3+2安排，全部均是電控調校，尾排坐兩名成人也夠闊落，前排及中排均有冷暖通風及電動摺合功能。其他如18喇叭800W法國Devialet音響、雪櫃(冷暖功能)、玻璃頂、360度鏡頭，ADAS駕駛輔助及安全系統等齊備。頂級6座版則多了全車Nappa真皮座椅，中排變為兩張獨立電控大班椅(連按摩功能)。(試車影片連結：按此)

騰勢Denza B8旗艦級SUV四驅車試駕│3.3噸SUV加速力量驚人

Denza B8應用DMO(Dual Mode Offroad)雙模式越野電動車專用平台，以36.8kWh刀片鋰電池及雙馬達四驅為基礎，2公升Turbo汽油引擎則作為增程發電及高速巡航直驅用途。綜合馬力748ps、扭力760Nm，0至100km/h加速4.8秒，NEDC綜合續航力1,040km(純電模式115km)，滿電滿油平均油耗低至2L/100km。車子支援120kW DC快速充電，同時具有V2L對外放電功能。

原車配有「雲輦DiSus-P」油壓式主控懸掛系統，駕駛模式多達16種選擇(包括沙泥地，雪地、岩石等)，對應所有爬山越野情況，涉水深度890mm。標準7座版配有後軸機械差速鎖，頂級6座版則有前後差速鎖，兩者也設有爬山專用低速波箱(Low Range)配置。車身重量高達3,290kg，不過拖載力可達3.5噸。

這輛B8雖然高身龐大，而且車重逾3.2噸，但開起來是意想不到的輕快，因為它本質是一輛強力電動車，扭力隨傳隨到，加速體感幾乎勁過所有標榜高性能的SUV。市區行車或公路70至80km/h巡航寧靜舒服，不過由於它採用傳統四驅車的陣式車架，輾過公路接駁位或路面不平起伏，會有一點震動傳入車廂。「雲輦-P」油壓懸掛吸震效果不及雙腔空氣懸掛那麼舒服，畢竟它是一部對應全天候路況的越野車。

跑一轉石澳道，啟動Sport模式，加速反應更爽快，踩盡電門發力，推背脊力量頗驚人，好像一輛重型坦克車瘋狂向前衝，幸好煞車系統信心十足。即使沒有四輪轉向，以大型SUV來說攻彎抹角一點也不「論盡」，但它始終不是一輛跑車或跑格SUV，軚盤轉向比率並不快，加上高車身、厚輪胎，催逼它去轉彎會感到那種龐大重量慣性，車身雖然沒大幅傾側(主控懸掛出手相助)，但輪胎會很易突破抓地力極限而呱呱大叫，感覺不爽！

總括來說，Denza B8是一輛霸氣十足、豪華絕頂的旗艦級SUV，穿州過省公路巡航感覺一流，但香港地方狹窄，沒有空間給它發揮所長。90萬元買輛國產車好像非常之貴，不過同級歐日SUV旗艦對手動輒貴上兩、三倍。建議大家親身去專店參觀或試駕這輛Denza B8，感受一下時下頂級國產豪華車科技和氣派。 (試車影片連結：按此)