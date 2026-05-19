全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class到港預覽｜旗艦豪華房車小轉款大升級 三型號六版本售價$1,815,000起

續有平治（Mercedes-Benz）新車抵港，主角是改良版S-Class。旗艦豪華房車由外到內作出大規模升級，豈止預載MB.OS超級運算平台、MB.Drive駕駛及泊車輔助系統、新世代MBUX Superscreen與MBUX，還有最強安全防護、包括PHEV的多元化革新動力和標配AIRMATIC氣壓懸掛，極致進化為每段旅程帶來標誌性的「Welcome home」賓至如歸體驗。文、圖：sammy

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登場：豪大面罩導入發光框邊 雙星Digital Light頭燈提升照明效能

今年1月推出的新款S-Class，雖說是W223車系的facelift小改版，實際全車過半數零件已作出了更新升級，視為全新一代絕不為過。平治昨天（5月18日）安排傳媒前往柴灣品牌中心預覽改良新S-Class，港版有S450 4MATIC、S500 4MATIC和插電混能S450 e三款型號，每款再有AMG Line選擇。一如以往，香港主銷長陣版，三型號六版本售價介乎$1,815,000起至2,115,000起，預期下半年到港交付。補充一點，旗艦新S-Class尚未公開展出，目前僅供獲邀VIP貴賓閉門預覽。

現場右軚展車是S500 4MATIC，售價$1,980,000起。外型最奪目吸睛之處，莫過於面積比前擴大20%的星形圖案面罩，框邊並兼備發光功能。結合以微型LED技術設計的全新雙星式Digital Light頭燈，照明效能顯著提升約40%，最遠照程可及600米。新款LED尾燈前後呼應，亮起時左右同樣會展現標誌性三角星徽。平治為S500 4MATIC配上新款20吋多幅式合金輪圈，而原廠Manufaktur專屬訂製，也可為顧客提供超過150種車身顏色及400種內裝配色，以打造獨一無二的個人化座駕。

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登場：預載MB.OS超級運算平台 標配MBUX Superscreen與新一代MBUX

滿載數碼科技氛圍的奢華座艙，觀感煥然一新。除了示範車的2+2四座位版，也可選擇五座位版。車廂設備昇華，融合14.4吋觸控中屏與12.3吋前排客席屏幕的MBUX Superscreen屬於車系標準配置，懸浮於軚環後方的12.3吋數碼儀錶板畫面銳利清晰，並可選配3D顯示。受惠先進MB.OS操作系統與第四代MBUX，運算能力更快，功能更強大，結合生成式AI人工智能，有助加強人車互動溝通。形同頭等機艙般舒適的後座向是S-Class焦點所在，兩張電動記憶獨立座椅附有冷暖透氣及按摩功能，其中左邊座椅兼備一鍵躺卧模式。後排同時設有手機無線充電和USB-C接口、冷藏儲物格、溫控功能杯架。兩個全新可拆式MBUX遙控裝置，能讓乘客輕鬆操控車輛功能，如冷氣、電動遮陽簾及選配的高端後座娛樂系統（包括13.1吋更大顯示屏）。全車座椅由高級皮革包裹，標準設備還有全景式天窗、轉色氣氛燈、HUD投射式儀錶、360度環視攝影系統、Burmester 3D環迴音響等。氣袋數目最多可達15個，兼且首配後座安全帶氣袋（beltbag）和前排PRE‑SAFE Impulse Side側向防護系統。新款S-Class也標配具備10個外置鏡頭、5個雷達及12個超聲波感應器的MB.Drive駕駛及泊車輔助系統。前者透過MB.OS運算平台與人工智能演算法分析大量行車數據，可精準理解路況，後者更首次支援斜角泊車。

全新改良版平治Mercedes-Benz S-Class登場：直六Turbo及PHEV插電混能多元動力 全線標配氣壓懸掛與後輪轉向

動力方面，四驅S450 4MATIC與S500 4MATIC，同配代號M 256 Evo的3公升直六Turbo引擎及九速9G-TRONIC自動波箱，兼有48V輕混能系統輔助。S450可輸出381hp馬力和560Nm扭力，0-100km/h加速4.9秒，耗油量介乎9.0-8.2L/100km。S500擁有449hp及600Nm更強動力，電馬達同樣可額外提供23hp和205Nm，0-100km/h只需4.5秒，耗油量低至8.3L/100km。插電混能後驅S450 e搭載的3公升直六渦輪增壓引擎聯同電馬達，總馬力與扭力為435hp和680Nm，0-100km/h可於5.7秒完成，純電續航力達到117km，綜合油耗介乎3.1-2.2L/100km。兼顧行車舒適穩定與靈活操控，全線三型號皆標配AIRMATIC氣壓懸掛和4.5度後輪轉向系統。另外，E‑ACTIVE BODY CONTROL及高達10度的後輪轉向系統可供選配。

S500 4MATIC規格

引擎：3公升直六Turbo + 48V輕混能系統

馬力 / 扭力：449hp / 600Nm(可短暫Overboost至640Nm)

傳動：九速9G-Tronic半自動波箱、四驅

0-100km/h：4.5秒

耗油量：9.1-8.3L/100km（WLTP）

尺碼：5,304 x 1,921 x 1,503mm

意向價：$1,580,000起

查詢：2504 6140