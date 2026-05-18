泊車不入錶掀街頭罵戰 懶理苦衷手機拍片當武器 對與錯點判斷？

泊位不入錶 罪大惡極？（Samuel）

道路日常中，找咪錶位令人最火滾，當你見到有咪錶位不能泊進去，就更加令人火滾。近日最多人談論的，是一輛名貴MPV泊進錶位後，司機打開窗同一位拍攝者在理論。從影片中得知，有人不滿名貴MPV泊進錶位後，司機沒有在合理時間內入錶，而片中名貴MPV司機亦承認沒有入錶，更表示可以報警處理。

泊車不入錶引發罵戰 小事一宗隨時變網絡公審

道路日常中，找咪錶位令人最火滾，當你見到有咪錶位不能泊進去，就更加令人火滾。

開的士的車友「拍晒枱」稱最憎呢一類司機，特別是開搵食車行業的車友，經常因這一類人而泊不到錶位，所以連食飯也要在車上搞掂。

泊位不入錶 罪大惡極？

車友聚會中談及此熱話，開的士的車友「拍晒枱」稱最憎呢一類司機，特別是開搵食車行業的車友，經常因這一類人而泊不到錶位，所以連食飯也要在車上搞掂。不過另一位開私家車的車友對此事卻有另一睇法，因為他試過一次泊錶位後，發現八達通無錢，而坐在乘客位的太太八達通亦沒有餘額，於是太太走去附近7仔增值，就在這一刻，有人拍窗！這位不是執法人員，而是態度有點差劣的男士大聲說：「你係咪泊位呀，泊位就入錶啦！」

車友面對如此態度的人，血壓即時急升！然後雙方就開始罵戰，之後更報警！而就在此刻，車友的太太返回來入錶，同時警察亦到場，事件才平息了！最值得深思的，是當大家見到某段影片時，只係「沉醉」在最Juicy那一段，然後就主觀地作出判斷。其實全段影片的「起承轉合」是甚麼？片中各人在影片以外發生了甚麼事？其實我們都不知道。就以上述事件為例，真的「有咁啱得咁橋」車友兩夫婦八達通都無錢，但就因為另一位想泊位的司機來問罪，大家都因為態度問題而爭執，結果只屬小事一宗，若事無大小都放上網「公審」！對與錯大家自行判斷，反正這種手段已成為了生活日常！