黃蜂集團首創共享汽車GoSwap手機解鎖時租的士平台｜率先與BigBoss Taxi達成戰略合作 革新模式開啟智慧出行 推動行業數碼化轉型

黃蜂集團旗下「GoSwap共享汽車」今午（5月15日）舉行發佈會，宣布推出全港首個「手機解鎖時租的士」平台，並率先與的士車隊BigBoss Taxi達成戰略合作，把共享汽車技術融入傳統的士服務，推動行業數碼化轉型及回應職場生態需求。首階段將有5部AION Y Plus電動的士上架平台，租金按每小時$65計費。文、圖：sammy

GoSwap與BigBoss Taxi攜手推出的士共享平台：出席嘉賓包括黃蜂集團策略投資者林溢欣(右4)、立法會交通事務委員會主席及 立法會議員陳恒鑌議員, BBS, JP (左3)、BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒(右3)、普康(亞洲)醫療儀器有限公司創辦人及董事劉振國(左1)等。

GoSwap與BigBoss Taxi攜手推出的士共享平台：活動邀請不同界別人士參與見證

GoSwap與BigBoss Taxi攜手推出的士共享平台：合資格用戶可像使用共享單車般，透過應用程式24小時預訂及解鎖車輛，簡單按時租用電動的士。

黃蜂集團策略投資者林溢欣及BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒，先後在「GoSwap手機解鎖時租的士」記招發言，介紹共享新平台服務內容與詳情。出席活動嘉賓還有香港運輸署高級運輸主任曾鳳婷、立法會議員陳恒鑌、香港生產力促進局智慧城市部總經理王曉冬、香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生等。

GoSwap與BigBoss Taxi攜手推出的士共享平台：彈性工時吸引年輕新血 首批5部AION Y Plus電的投入服務

運輸署數據顯示，40歲以下持有有效的士駕照人數在短短幾年間增長54%至1.82萬人，反映不少人士對行業存在興趣。這次GoSwap與BigBoss Taxi戰略結盟，可讓合資格的持牌人士像使用共享單車般，透過應用程式24小時預訂及解鎖車輛，簡單按時租用電動的士。用戶不受長期租約限制、無需親臨櫃枱簽署文件，達致「按小時計費、手機即租即開」的靈活模式。黃蜂集團策略投資者林溢欣強調，創新合作把共享汽車模式融入的士業，以科技提升車輛使用效率、降低司機入行門檻，並積極配合政府推動的士業現代化發展。同時，這個「隨時開工，賺夠收工」的全新共享的士營運模式，正好迎合彈性工時潮流，不僅有助吸引年輕新血入行，實現靈活工作自主人生，更是香港智慧出行基建的重要里程碑。他補充，全球共享出行市場以17.3%的年複合增長率擴張，預計2031年達到9,017億美元，而黃蜂集團未來三年，將計劃投入近9千萬元於智慧出行領域。BigBoss Taxi首席營運官趙晉煒指出，車隊一直致力於數碼化轉型，期待與GoSwap合作能進一步提升營運及管理效率，為行業注入新動力。首階段的AION Y Plus只是開始，隨後將有更多不同型號上架，目標是2027年底前讓BigBoss Taxi旗下50%電動車接入GoSwap平台。

「手機解鎖時租的士」平台涵蓋手機解鎖及車輛控制等功能，用戶透過應用程式可24小時預訂及解鎖車輛。現時租用還可免費享用「租車連車位」計劃内停車場閒置的時租車位，而於三個月推廣期內，Asgard EV超級充電站將提供免費充電服務。至於現有5個取車還車點，分別位於旺角、牛頭角、荃灣、天水圍及長沙灣。第二階段期待車輛規模擴展至500部，覆蓋範圍延伸至港九新界，並推出「A點取車、B點還車」功能。GoSwap表示，歡迎全港車隊及汽車品牌加盟，凡符合運輸署的士規格，都可接入平台。此外，秉持「科技服務社會」理念，GoSwap與普康（亞洲）醫療儀器有限公司合作，於首批上架共享的士內配備自動體外心臟去顫器，增值擔當流動AED站角色，以幫助更多有需要乘客及巿民。