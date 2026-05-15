全新插電式混能車JAECOO J7 PHEV本地試駕｜前驅PHEV SUV搭載5代1.5T-GDI增壓引擎與DHT波箱 WLTP綜合續航力1,200km

電動車「一換一」計劃終止後，Hybrid油電混能車成為兵家必爭新戰場，內地奇瑞集團旗下JAECOO，近日便應市推出了全新J7 PHEV。前驅插電式混能SUV搭載第5代1.5T-GDI渦輪增壓直噴引擎與DHT波箱，總馬力341bhp，純電模式最遠可行90km，WLTP綜合續航力逾1,200km，現貨早鳥意向價$299,800起。文、圖：sammy

插電式混能車JAECOO J7 PHEV本地試駕：逐鹿PHEV SUV新戰場 硬朗外型豪邁大器

可油可電的全新JAECOO J7 PHEV早已抵港，按兵未動皆因時機未到。隨著電動車「一換一」稅務優惠畫上句號，插電式混能SUV旋即被遣派作戰，同級主要對手直指比亞迪BYD SEALION 6 DM-i，定價也很貼近。體積尺碼方面，J7 PHEV長4,500mm、闊1,865mm、高1,670mm，軸距2,672mm。新車造型硬朗畢挺，車前配上巨型直間面罩與分離式LED頭燈，流露美式肌肉豪情，而流線斜尾輪廓又略帶越野路華Evoque影子，整體觀感豪邁大器。另隱藏式電門把手、行李頂架與高置尾擾流板、電尾門和19吋雙色鋁合金輪圈同屬標準設備。除了試車的卡其白，車身顏色還有碳晶黑、橄欖灰、月光銀、以及黑頂襯灰、銀兩種two tone配搭。至於充電和入油位，則分別設於右與左後方。

插電式混能車JAECOO J7 PHEV本地試駕：乘坐舒適設備豐富 配合手機app可遙控操作

一如同廠純電J5，J7 PHEV的座艙陳設同走輕奢路線。前排駕駛與乘客席由T形中控台驅分，並設有頗多實體鍵，前衛科技氛圍無疑收歛，但操作更直接和便捷，各具優點。然而，J7 PHEV的整體用料與造工是相對簡約，精美程度稍有不及。座椅由環保皮革包裹，電動前座具備加熱及通風功能，當中乘客席右側附設電掣鍵，方便後排乘客前移座椅與收摺椅背，以營造更闊大舒適空間。設備一應俱全，除了多功能皮軚環、10.2吋LCD儀錶板與14.8吋直立式觸控中央屏幕、資訊娛樂系統支援Apple CarPlay及Android auto外，標準配置還有HUD投射式儀錶與語音助理、雙區恆溫冷氣、全景式天窗、50W手機無線充電、2+2前後USB充電埠、Sony高級音響、64色氣氛燈、540度泊車鏡頭、8安全氣袋及18項ADAS先進駕駛輔助系統等。尾箱容量巨大，放平後座椅即時倍增，滿足日用所需。此外，透過專用手機app可遙控上鎖/解鎖車門、開關車窗及天窗、預先啟動冷氣和檢視充電狀況等。

插電式混能車JAECOO J7 PHEV本地試駕：可油可電勁度十足 20分鐘快充80%電量

混能系統由第5代1.5T-GDI渦輪增壓直噴引擎、電馬達及18.3kWh鋰電池組成，總馬力與扭力輸出341bhp和525Nm，搭載DHT單速波箱，0-100km/h加速8.5秒，極速180km/h。滿電滿油下，EV純電與HEV混能模式的WLTP續航力，分別可達90km和超過1,200km。縱使配備波箱，兼且混能技術以引擎為主，前驅JAECOO J7 PHEV仍可交出低至5.99L/100km的WLTP綜合油耗。新車最高支援DC 40kW直流快充，20分鐘可補充30%至80%電量，連接AC 6.6kW中速，4小時內可由0%充至100%。混能SUV勁度十足，發力衝刺強又快，轉向操控也靈活俐落，軚感豐富實在。駕駛模式還有Auto、Eco、Normal及Sport不同選項，Sport會直接切換至HEV Mode，而純電Normal與混能Sport的凌厲加速感其實不相伯仲。不管以EV或HEV行車，引擎運作俱不動聲色，沒絲毫突兀或頓挫，惜胎噪頗明顯，削弱了駕乘舒適度。前麥花臣後多連桿懸掛吸震效能理想，但細緻度仍有可提升空間。

JAECOO J7 PHEV規格

引擎：1.5公升Turbo直噴 + 前驅馬達

總馬力/總扭力：341bhp / 525Nm

傳動：DHT單速自動波

0至100km/h：8.5秒

續航力：超過1,200km(WLTP)

耗油量：5.99L/100km

尺碼：4,500 x 1,865 x 1,670mm

意向價：$299,800起（早鳥現貨優惠）

查詢：2812 8088