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全新SUV電動車 保時捷Porsche Cayenne Coupé Electric香港有價│斜背跑版北京車展亮相 一式三款售價公布HK$1,498,000起

汽車
更新時間：13:18 2026-05-13 HKT
發佈時間：13:18 2026-05-13 HKT

保時捷(Porsche)本月初在北京車展首發全新Cayenne Coupé Electric電動車，屬於Cayenne Electric系列新成員，焦點是斜背流線形態，調校上更跑車化，機械規格及編制跟Cayenne Electric相同，Cayenne Coupé Electric分開三個型號：標準版、S版及Turbo版，香港代理公布了售價分別為HK$1,498,000起、HK$2,098,000起及HK$2,668,000起，即日起接受預訂，首批估計最快今年底交付。  文：DP   圖：保時捷

保時捷Porsche Cayenne Coupé Electric電動車開售│斜背跑格造型 車高降低24mm

全新保時捷Porsche Cayenne Coupé Electric電動車，跟去年面世Cayenne Electric主要分別在於外形設計，一如其名擁有Coupé跑車化斜背流線形態，車身長度4,985mm及闊度1,980mm不變，但車身高度則降低了24 mm至1,650 mm。Cayenne Coupé Electric標準為4座位設計，後排為兩個獨立座椅，不過買家可選配後排2+1座位格式。由於車尾高度降低，行李箱最大容量由1,588公升減少至1,347公升(基本容量由781公升減至534公升)，車頭則有一個90公升行李箱。
    廠方指Cayenne Coupé Electric標準配置相比SUV版本更豐富，例如標配主控式PSAM空氣懸掛、全景玻璃車頂及Sport Chrono計時套件。買家也可選購Coupé特定輕量化運動套件，包括輕量碳纖維車頂、碳纖維及Race-Tex麖面物料車廂配飾、Pepita格紋布料座椅、22吋輕量輪圈等，車重最多減輕17.6kg。其他如後軸轉向、Porsche Active Ride懸掛、越野套件及液晶體可變透光玻璃頂等，則為選配項目。

保時捷Porsche Cayenne Coupé Electric電動車開售│一式三款車價較SUV版貴10萬元起

全新Cayenne Coupé Electric跟Cayenne Electric一樣，建基於福士集團PPE (Premium Platform Electric) 800V電驅平台，搭載113kWh鋰電及前後馬達四驅，全部支援DC 390kW快速充電，同時備有11kW無線充電功能(配合Porsche Wireless Charging系統)。三個車型包括標準版、S版及Turbo版，簡單規格如下：

  • Cayenne Coupé Electric 輸出442ps馬力及835Nm扭力，0至100 km/h加速4.8秒，WLTP續航力669km，售價HK$1,498,000起；
  • Cayenne S Coupé Electric 輸出666ps馬力及1,050Nm扭力，0至100 km/h加速3.8秒，WLTP續航力669km，售價HK$2,098,000；
  • Cayenne Turbo Coupé Electric 輸出1,156ps馬力及1,500Nm扭力，0至100 km/h加速2.5秒，WLTP續航力661km，售價HK$2,098,000。

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