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全新7座位SUV電動車 五菱Wuling Eksion香港發表│入門64kWh單馬達前驅勝在輕巧 續航力530km 意向價30萬元以下

汽車
更新時間：17:47 2026-05-12 HKT
發佈時間：17:47 2026-05-12 HKT

電動私家車「一換一」計劃雖然4月起取消，卻無阻國產電動新車引入香港的進程，五菱(Wuling)本月正式在港發表全新Eksion EV，是市場上少數純電入門七座大型SUV，以高性價比和闊落空間為號召。      文、圖：DP

五菱Wuling Eksion EV電動車香港登場│入門7座純電SUV 硬派越野車風味

全新上汽通用五菱Eksion EV，是品牌繼Air EV、Binguo EV、Cloud EV及Darion EV之後，第5款引進香港的電動車，同樣是走實用路線，也是市場上少數純電入門7座位大型SUV。今次試駕是首輛抵港的右軚樣辦車，代理指車價仍未落實，連首次登記稅後約在25萬至30萬元水平。
    Eksion EV體型不小，長4.75米、闊1,85米、高1.76米，軸距2.81米，外形有點硬派越野車如豐田Prado的風味，車身四周配上黑色保護膠板，原裝18吋胎軨觀感上相對細小。車子傳動系統十分簡單，搭載69.2kWh Magic Battery Pro磷酸鐵鋰電池，以及單馬達前驅，輸出204ps馬力和310Nm扭力，CLTC續航力530km，DC快充由20%至80%約需20分鐘(2C等級)。

五菱Wuling Eksion EV電動車香港登場│三排7座實用大空間 車廂包裝精緻

以入門級SUV標準，全啡色人造皮革錶板、座椅及門壁包裝相當精緻，原車配有數碼錶板及12.8吋中控觸屏，OS系統介面簡單易用，原車支援Apple CarPlay及Android Auto，而且內置英文語音操控功能。玻璃頂連電動隔陽簾、360度泊車鏡頭、前排冷氣通風、50W手機無線充電等齊備。
    三排7座位為2+3+2格式，中排(可前後滑移)及尾排腳位空間合理，尾排坐2名成人不算擠逼，空間感比不少5+2座位SUV更闊落合理，而且中排及尾排兩邊天花也設有冷氣風口。把中排及尾排座椅翻摺放平，可帶來1,945公升行李箱空量。

五菱Wuling Eksion EV電動車香港登場│單馬達前驅勝在簡單 市區行車輕鬆爽快

Eksion EV機械結構簡單沒花巧，駕駛感受如實反映，動力數字雖然平平無奇，不過受惠馬達可即時發放最大扭力，加上車重只約1.7噸，市區行車加速反應爽快，力量感(尤其Sport模式)勝過不少汽油7座SUV(如新款Prado 2.7)，車架也夠扎實。傳統被動式懸掛，估計採用了軟彈簧、硬避震配搭，一般50至60km/h行車感覺尚算舒適，不過當速提升及遇上路面凹凸起伏，車身便會出現彈跳浮搖之感，而且車胎路噪也較大。
    此車始終不是用來享受速度或操控，調校上偏重中慢速舒適可以理解，如果換一套更優質電動SUV專用輪胎，相信乘坐質感及操控表現都可更上一層樓。以入門7座SUV標準，Eksion EV各方面表現都很合理，最終要看代理定價策略。有關Eksion EV試車實況，可到《駕駛艙》頻道觀看影片。

  • 五菱Wuling Eksion EV規格
  • 傳動：69.2kWh鋰電+單馬達，前驅
  • 馬力/扭力：204ps/310Nm
  • 續航力：530km (CLTC)
  • 尺碼：4,745 x 1,850 x 1,755mm
  • 售價：待定
  • 查詢：2116 0465/6744 2682

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