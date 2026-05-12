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全新改良版混能房跑車凌志Lexus IS300h F Sport試駕｜導入三大系統強化操控 售價HK$549,815

汽車
更新時間：00:11 2026-05-12 HKT
發佈時間：00:11 2026-05-12 HKT

自1999年面世至今，凌志（Lexus）IS服役超過四分一個世紀，車系全球累計銷量逾130萬部，份屬品牌的中流砥柱。「一換一」計劃完結後，本港車市隨即刮起一股混車能旋風，凌志代理皇冠汽車早着先機，上月火速引進2026年新改良版IS300h F Sport混能房跑車，售價HK$549,815。 文、圖：sammy

2026新版凌志Lexus IS300h F Sport本地試駕：制動、避震、轉向全面強化 強調駕控樂趣

這次測試的最新款凌志IS300h F Sport，是今代車系繼2021及去年後，第三度推出的改良版本。Facelift重點包括導入全新AHB-G電子控壓煞車、AVS主動式可變阻尼避震及VGRS可變齒比電子轉向三大系統，藉以令後驅混能房跑車的操控進一步昇華、表現更趨極致。四門Sport Sedan體積尺碼維持，長闊高分別是4,720 x 1,840 x 1,435mm，軸距2,800mm。外觀上，廠方為這副熟悉面容添加新意，顯著蛻變是改換大面積和更具霸氣的亮黑網紋面罩，三顆式LED頭燈同步見修飾，標誌性鐮刀形日行燈則保留。另F Sport版標配專屬鋼琴黑空力飾件及立體鴨尾翼，襯托新款19吋F Sport輪圈連紅色制動卡鉗，帶來戰意十足的視覺衝擊，而試車塗抹的Neutrino Gray為全新色系。補充一點，為優化IS300h F Sport的抓地性能，輪胎以前235/40 R19與後265/35R19組合作配。

2026新版凌志Lexus IS300h F Sport本地試駕：PROMINENCE太陽紅專屬內飾 設備及安全再加強

縱使非大轉款車型，豪華座艙各處及細節上都有頗大程度更新。靈感源自太陽紅焰的PROMINENCE是專屬新色，配搭灰黑內飾，對比鮮明強烈。具備天然紋理的「鍛造竹」飾板是車系首次採用，可為滿載運動氛圍的車廂注入優雅品味，調和剛柔氣度。同時，改良版配備全新12.3吋數碼儀錶板，一屏可看盡旅程電腦、多媒體音訊、導航地圖、加速G值、能源監控等行車資訊。
    觸控中央屏幕也升級至12.3吋，並支援Apple CarPlay等智慧功能。原廠皮座剪綵椅體貼舒適，前排跑車椅兼具8向電控與3組記憶、以及冷暖透氣功能。標準配置還有附設+/-轉檔撥片的多功能跑車皮軚環、雙區恆溫冷氣連Nanoe X空氣淨化系統、手機無線電充與USB-C連接、電動天窗、64色氣氛燈、17喇叭Mark Levinson Premium Surround Sound高級音響，多角度泊車鏡頭、12安全氣袋及Lexus Safety System + 3.0主動安全系統等。

2026新版凌志Lexus IS300h F Sport本地試駕：混能Hybrid系統高效節能 操控大幅加Fun

動力核心貫徹始終，後驅IS300h F Sport搭載的Hybrid混能系統由2.5公升直四雙VVT-i自然吸氣引擎（2AR-FSE）、電馬達及E-CVT電子無段變速波箱組成，總馬力223ps，引擎與馬達各自可輸出221Nm和300Nm扭力，綜合耗油量低至6.9L/100km。駕駛模式仍有EV、Eco、Normal/Custom、Sport S/S+多種選項，Sport S+表現最富競技氣息。
    然而，這回新車的焦點非動力，操控才是主角。加入了AHB-G電子控壓煞車，制動效能顯著強化，點到即止之餘，急煞收停也格外穩順，予人更足信心。因應不同駕駛模式，AVS主動式可變阻尼避震會改變懸掛軟硬度，聯同VGRS可變齒比電子轉向，面對大霧山的顛簸路段與連環急彎，俱可從容化解與輕鬆應對。彎位肆意加速，耳邊偶爾傳來微弱嘶叫聲，車尾或呈少許擺動，但整體來說，四輪依然緊咬地面平穩推進，靈巧跑化動態盡在掌控之內。
    混能車今天比前吃香，新款IS300h F Sport是更鋒利尖刀，性能說不上凶狠，最重要是駕控大幅加Fun，倘若全程能伴隨一把更激昂與雄壯引擎聲響，那份純粹駕駛體驗必然更美滿。

  • Lexus IS300h F Sport規格
  • 引擎：2.5公升直四Dual VVT-i + 電馬達
  • 馬力：223ps(引擎+馬達)
  • 扭力：221Nm(引擎)、300Nm(馬達)
  • 傳動：E-CVT電子無段變速自動，後驅
  • 尺碼：4,720 x 1,840 x 1,435mm
  • 耗油量：6.9L/100km
  • 售價：HK$549,815
  • 查詢：2820 4020

 

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