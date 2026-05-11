全新旗艦SUV電動車 凌志Lexus TZ日本發表│6座純電豪華四驅車 408ps馬力WLTC續航力620km

凌志(Lexus)上周四(5月7日)在日本愛知縣Toyota Technical Center Shimoyama，全球首發全新Lexuz TZ車系，是品牌史上首款三排座位大型旗艦級SUV純電動車(BEV)，凌志品牌總監Simon Humphries強調，全新TZ是一款「Discover Limitless」擺脫各種限制、發掘無限可能性的新世代Luxury SUV。 文：DP 圖：Lexus

全新凌志Lexus TZ電動車登場│TNGA底盤三排6座位旗艦級SUV

全新Lexus TZ車系以豐田TNGA底盤為基礎，不過因為要容納三排座位，軸距大幅延長至3,050mm，車身尺碼為5,100mm x 1,990mm x 1,705mm，成為品牌首款大型旗艦級SUV。凌志品牌總監Simon Humphries在發布會強調，全新TZ是一款融合性能(Performance)、工藝(Craftsmanship)及時尚(Lifestyle)於一身的新世代純電動Luxury SUV。在創造巨大車廂空間之時，也顧及電動車講求的流暢空氣動力效率。

全新Lexus TZ車廂設計理念，是希望為每位乘客帶來豪華舒適Lounge體驗空間，三排6座位格式，中間為兩張獨立大班椅，配合巨型玻璃天幕頂，並以Forged Bamboo鍛造竹材料及循環再造鋁金屬製造裝飾片。較特別是車子提供一個名為Rear Comfort Mode駕駛模式，馬達、制動、避震及後輪轉向等系統可合作提供更安穩舒適的後排乘坐感受。

全新凌志Lexus TZ電動車登場│前後馬達四驅 WLTC續航力620km

暫時知道Lexus TZ將會有TZ450e 4WD及TZ500e 4WD兩個型號，主要是鋰電容量不同(76.96kWh及95.82kWh)，前後馬達四驅綜合馬力408ps (前後馬達各輸出268.6Nm扭力)，0至100km/h加速5.4秒，WLTC續航力620km(WLTP 530km)，最高支援DC 150kW快速充電。車身重量約2,630kg，拖載重量約1,500kg。標準版配255/55R20輪胎，頂級版則為255/45R22。

另一特別之處是車子可提供像8速波箱的模擬手動轉波感受，也可模擬出如Lexus LFA超跑的V10引擎聲響，增加駕駛趣味性。廠方暫時未公布TZ售價，只透露新車將於今年冬季在日本市場開售，相信今年底同步在全球其他國家地區發行。