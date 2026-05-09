貨車卡板隨時變「殺人武器」？ 工人貪方便輕則「割車」重則釀傷亡

貨車卡板 致命武器？（Samuel）

上期提到快綫L，各方車友都對此非常「火滾」，其實在道路上妨礙其他道路使用者的行為又豈止於此？車友稱還有一種「L」更恐怖的。這類「卡板L」的行為，輕則嚇親人，重則引發意外致有人傷亡。

貨車貪方便懶收卡板 頓變馬路炸彈

這類「卡板L」的行為，輕則嚇親人，重則引發意外致有人傷亡。

3.3噸貨車的工人打開車尾對開式尾門取貨後，該車繼續前行，期間對開車門開合開合打拍發出聲響，當時行人路上不少人都為之側目。

其實翻查新聞記錄，曾經發生過不少這一類意外，是行人被貨車開合的尾門打中受傷

早前在深水埗南昌街過路時，見到一輛3.3噸貨車在路邊停車，工人打開卡板後落貨，然後卡板在沒有收合的情況下開車前駛，到下一個街口又再停車，原來工人為了盡快完成短距離不同地點的送貨工作，所以索性不摺合卡板，大家認為危險嗎？另一位車友稱，見過同樣是3.3噸貨車，工人打開車尾對開式尾門取貨後，該車繼續前行，期間對開車門開合開合打拍發出聲響，當時行人路上不少人都為之側目。

其實翻查新聞記錄，曾經發生過不少這一類意外，是行人被貨車開合的尾門打中受傷；另外亦有貨車沒有收合卡板，後方來車被卡板的角位割破頭泵把。聚會間，有開貨車的車友稱，他們亦明知如此的行為非常危險，但就因為希望節省送貨的時間，所以才會這樣。席間當然被一眾車友「媽」到飛起，因為當貨車行駛間，對開門或卡板便成為了「殺人武器」，你為了省時而令其他人受傷害，真的過意得去嗎？

這一類司機的行為，往往因為持續的時間極短，加上他們「犯案」的地點大多為繁忙地區，大多沒有交通警巡邏，所以這批人就更肆無忌憚。所以，車友們都認為最有力的方式，是高舉閣下手機，見到如此情況發生的話，拍下照片或短片，向有關執法單位舉報，這是最有效方法吧！