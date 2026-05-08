平治Mercedes-Benz CLA220 AMG Line智慧混能版開售｜油電前驅房跑車 揉合性能與低油耗 意向價HK$499,000起

平治Mercedes-Benz最近一口氣引入了兩款新車，除早前介紹的第二代GLB 7座位SUV，還有搭載智慧混能系統的CLA房跑車，務求迎合市場所需和豐富顧客選擇性。文、圖：sammy

平治Mercedes-Benz CLA 220 AMG Line香港開售：48V輕混能總馬力211hp WLTP油耗低至5L/100km

對鍾情平治新款CLA、卻仍未準備好接受BEV純電車的朋友來說，香港這次加推全新智慧混能版可謂天大喜訊。車系暫時只有前驅CLA 220一款選擇，代理主打AMG Line跑版，意向價HK$499,000起，不像同廠GLB 220兼備標準型號。

預期下半年抵港的CLA 220 AMG Line，動力規格與GLB 220如出一轍。同配1.5公升直四Turbo引擎（190hp馬力與300Nm扭力），結合48V智慧混能系統及22 kW電馬達，以及搭載革新8F-eDCT八速雙離合自動波箱，綜合馬力與扭力輸出達到211hp和380Nm。然而，房跑車重量相對SUV輕巧，加上行車風阻只0.21Cd，所以跑得更快和更加慳油，0-100km/h加速7.2秒完成，WLTP耗油量低至5L/100km。

透過Dynamic Select可自選Comfort、Sport、Eco和Individual共4種不同駕駛模式，但甚麼時間以馬達、引擎或油電齊發力驅動，則全由智慧混能系統按實際需要而決定。另外，CLA 220 AMG Line採用前輪驅動設計，駕控感必然有別純電後驅CLA 250+和四驅CLA 350+ 4MATIC，實際體驗如何？留意《駕駛艙》日後試車報告。

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智慧混能版CLA 220 AMG Line的流線動感型態與純電CLA 250+ AMG Line基本相同，主要分野是前者鬼面罩上的星徽圖案不能發光，以及採用的18吋AMG輕合金輪圈款式不同。數碼科技化座艙佈局一致，同配平底式運動皮軚環與一體化人造皮纖維運動座椅，以及不銹鋼踏板，滿載濃郁跑意。

標準設備還有10.25吋儀錶板和14吋觸控中屏、前座按摩椅、全景式天窗、預設空調控制系統、最新MB.OS系統及配備AI支援的MBUX虛擬助理、轉色氣氛燈及360鏡頭系統等，至於展示車所配的副駕席屏幕為選配項目。