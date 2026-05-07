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國產超豪混能SUV四驅車 騰勢Denza B8香港首展│748ps馬力前後馬達四驅+2.0 Turbo引擎 6或7座車價HK$829,000起

汽車
更新時間：14:56 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:56 2026-05-07 HKT

比亞迪(BYD)旗下豪華車品牌騰勢(Denza)全新右軚版Denza B8，本周正式在港開售，那是一款6座/7座豪華PHEV混能全天候SUV四驅車，級數在早前推出的Denza B5之上，搭載一台2.0 Turbo增程引擎、36.8kWh刀片鋰電池及前後馬達四驅，輸出748ps馬力及760Nm扭力，0至100km/h加速4.8秒，NEDC綜合續航力1,040km(純電115km)，標準配有「雲輦-P」主控懸掛，駕駛模式多達16種選擇，香港車價落實為HK$829,000(7座版)，頂級6座版則為HK$899,000。   文、圖：DP

比亞迪旗下騰勢Denza B8混能SUV四驅車香港開售│全天候混能豪華四驅SUV 對標凌志LX570及越野路華Defender 110 PHEV

比亞迪(BYD)本周初在灣仔品牌體驗中心發表全新BYD Sealion 6 DM-i混能版之際，同場首展右軚版騰勢Denza B8豪華混能四驅SUV，非常矚目。Denza B8即是內地市場「方程豹」豹8車型，正如今年初在港開售的同廠Denza B5(方程豹- 豹5)一樣，海外出口版一律列入成為Denza豪華品牌系列，而Denza B8右軚版最近同步在澳洲、英國及東南亞等地區發行。市場對手包括凌志LX570/豐田Land Cruiser ZX(J300)、越野路華Defender 110 PHEV，甚至是極氪Zeekr 9X。
    全新Denza B8體積頗為巨型，尺碼5,195 x 1,994 x 1,905mm，軸距2,920mm。香港版有6座(展示車)或7座位兩款選擇。外觀設計非常硬朗，好像是放大版Denza B5，甚有同廠仰望U9的霸氣。車身四周設有硬派越野的的保護板，後備胎掛在車尾，原裝配用20吋胎軨，腳踏、行李架等一應俱全。

比亞迪旗下騰勢Denza B8混能SUV四驅車香港開售│應用DMO增程電動越野車平台 對應全天候路況

騰勢Denza B8應用DMO(Dual Mode Offroad)雙模式越野增程電動車平台，以36.8kWh刀片鋰電池及前後馬達四驅為基礎，配合一台2公升Turbo汽油引擎擔當發電增程用途。綜合馬力748ps、扭力760Nm，0至100km/h加速4.8秒，NEDC綜合續航力1,040km(純電115km)，NEDC平均油耗低至2L/100km。原車配有「雲輦DiSus-P」油壓式主控懸掛系統，駕駛模式多達16種選擇(包括沙泥地，雪地、岩石等)，對應所有越野使用場景，涉水深度可達890mm，頂級版備有前後機械式差速鎖。雖然車重高達3,290kg，不過拖載力可達3.5噸。車子支援120kW DC快速充電，同時具有V2L對外放電功能。
    車廂陳設跟Denza B5相似，包括12.3吋數碼錶板、17.3吋中控觸屏等，不過用料包裝更高級豪華。頂級6座版採用Nappa真皮座椅，中排為兩張獨立電控大班椅，前排及中排均有冷暖通風功能，甚他還有電動摺合尾排、18喇叭800W法國Devialet音響、雪櫃、玻璃頂、360度鏡頭等。當然不少得頂級駕駛輔助及主動安全系統。

  • 騰勢Denza B8規格
  • 傳動：2公升Turbo引擎+36.8kWh刀片鋰電池及前後馬達，四驅
  • 馬力/扭力：748ps/760Nm
  • 0至100km/h：4.8秒
  • 綜合續航力：1,040km(NEDC，純電115km)
  • 平均油耗：2L/100km(NEDC)
  • 尺碼：5,195 x 1,994 x 1,905mm
  • 售價：HK$829,000(7座版)
  •     HK$899,000(6座版)
  • 查詢：2663 0033

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