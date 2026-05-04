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新一代7座SUV平治Mercedes-Benz GLB到港｜純電版與混能版同步開售 車價HK$569,900起

汽車
更新時間：08:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-05-04 HKT

繼四款全新插電式混能Plug-in Hybrid型號後，平治（Mercedes-Benz）再下一城，緊接推出了兩款新車，分別是第二代GLB 7座位SUV和搭載智慧混能系統的CLA房跑車。率先介紹是新世代GLB，除了純電動車型，稍後還會引進智慧混能版，預計下半年陸續抵港。文、圖：sammy

新一代平治Mercedes-Benz GLB到港：85kWh三元鋰電+ 2速波箱 WLTP續航力高達633km

全新平治GLB備有純電動版和智慧混能版兩種選擇，前者包括單馬達後驅250+ AMG Line和雙馬達四驅350+ 4MATIC AMG Line，7座位屬於標準配置，意向價分別是HK$689,900起和HK$739,900起。現於柴灣平治香港中心展出是剛空運抵港的250+ AMG Line，搭載85kWh NMC三元鋰電池和整合於後置PSM馬達內的2速波箱，可輸出272hp馬力和335Nm扭力，0-100km/h加速7.4秒，WLTP續航力介乎543km至633km。採用相同鋰電池的350+ 4MATIC AMG Line，擁有354hp和515Nm更強動力，0-100km/h只需5.5秒，最高續航里程達616km，而兩車極速同為210km/h。受惠800V電動驅動平台，車系最高支援DC 320kW直流快充，充電10分鐘可行駛260km。

新一代平治Mercedes-Benz GLB到港：首度引進220智慧混能版 油耗低至5.5 L/100km

平治預告，全新GLB稍後會增添智慧混能版本，包括220和220 AMG Line兩款車型，意向價分別是HK$569,000起及HK$599,000起。彼此動力規格一致，1.5公升直四Turbo引擎（190hp）結合48V智慧混能系統及22 kW電馬達，綜合馬力與扭力輸出達到211hp和380Nm，匹配全新8F-eDCT八速雙離合自動波箱，0-100km/h可於7.9秒完成，耗油量低至5.5L/100 km。新款GLB的體積尺碼是4,732 x 1,861 x 1,687mm，比上代EQB加長48mm和擴闊27mm，高度反為下降14mm，而軸距也延伸60mm至2,889mm，3排7座位車廂空間相對更寬敞和舒適。平治電動車系不再稱為EQ，純電動版和智慧混能版GLB的外型設計基本相同，但要辨別兩者也不困難，可從車頭入手，當中電動車一律標配發光星形面罩。

  • GLB 250+ AMG Line(電動版)規格
  • 傳動：85kWh三元鋰電 + 後置驅動馬達
  • 馬力/扭力：272hp / 335Nm
  • 0至100km/h：7.4秒
  • 續航力：543km至633km (WLTP)
  • 尺碼：4,732 x 1,861 x 1,687mm
  • 售價：HK$689,900起
  • 查詢：2504 6140

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