全新高性能電動車現代Hyundai IONIQ 6 N接受預訂｜早鳥意向優惠價$898,800起 雙馬達四驅馬力650ps 3.2秒加速破百

在2026紐約國際車展中被評為年度World Performance Car的IONIQ 6 N，是現代汽車（Hyundai）旗下N Performance部門最新力作。受惠N Grin Boost增壓功能，5門5座位雙馬達四驅高性能電動車的馬力與扭力輸出高達650ps和78.5kg-m（維持10秒），使用N Launch Control模式，0-100km/h加速3.2秒，較IONIQ 5 N快0.2秒，極速257km/h。新車不日到港，但代理宣佈可接受預訂，早鳥意向優惠價$898,800起，比原價便宜4萬元。文：sammy、圖：Hyundai

全新高性能電動車現代Hyundai IONIQ 6 N接受預訂：導入專屬Ｎ系激素 內外全面賽車化

全新Hyundai IONIQ 6 N同配N e-Shift電子換檔，系統可調控馬達扭力輸出，藉以模擬8速雙離合器自動波箱的換檔挫頓反應，帶來汽油車緊湊轉波感覺，滿足車主對高性能駕控體驗的渴求。進而配合N Active Sound+聲浪系統，令每次駕駛都充滿激情與樂趣。一如IONIQ 5 N，IONIQ 6 N搭載84kWh鋰離子NMC電池，但WLTP續航力487km比IONIQ 5 N多出39km，綜合耗電量4.72km/kWh。新車支援400V及800V超快速充電，在350kW充電功率下，18分鐘可補充10%至80%電量。

IONIQ 6 N的長闊高尺碼是4,935 x 1,940 x 1,495mm，軸距2,965mm，除了車長稍增，其餘變化不大。貫徹車系流線化造型之餘，廠方還為新車導入了主動進氣格柵和賽車尾翼，並加寬輪拱與採用20吋鍛造輪圈，結合平整化底盤，豈止更富視覺官能刺激，同時全面提升空氣動力學效能，達致競賽級水平。另外，N Drift Optimizer漂移優化器、N Torque Distribution扭矩分配和N Brake Regen煞車動能回收等，同屬這輛高性能四驅電動車的標準配置。

Hyundai IONIQ 6 N規格

傳動：84kWh鋰電、前後馬達四驅

馬力 / 扭力：650ps / 78.5kg-m(啟動NGB增壓)

0-100km/h：3.2秒(N Launch Control模式)

續航力：487km(WLTP)

尺碼：4,935 x 1,940 x 1,495mm

售價：$898,800起(早鳥意向優惠價)

查詢：3428 8288