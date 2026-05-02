油價急升車主「牙痛」咁聲 減少開車為慳家 連累買海鮮都關事？

對抗油魔 不開車是良策？（Samuel）

車友聚會間，油價是最熱話題，載稿前無鉛汽油價已達$32.39/L，這個應該是歷史新高吧！不同車友稱到油站入油，每缸油的支出較之前多出$100以上，若每星期入一缸油的話，每月就要多付$400。

私家車油費支上驚人 車主「牙痛」咁聲

對抗油魔 不開車是良策？（Samuel）

對抗油魔 不開車是良策？（Samuel）

對抗油魔 不開車是良策？（Samuel）

車友中有不少開商用車、假日車主及每天需要開車返工的，最不受影響的當然是的士司機了。開商用車的稱未來若有政府推出補貼，對營運支出可有點幫助；但開私家車的車友，就「牙痛」咁聲！車友每天要由屯門開車到尖沙咀上班，油費的支出當然相當驚人。各車友都問，其實大可以搭西鐵放棄開車，但係大家要明白，每份工作都有其特性，全因這位車友要開車四處去見客，而且經常要攜帶大量文件，所以是有必要開車的；而對於間歇性開車的朋友而言，日常用車的需要性相對較低，所以就索性不開車，更甚者有車友正準備賣出汽車，全因在可見未來油價都持續高企，燃油開支只會越來越高。

油價影響並不止於日常開車，多位車友稱，近日假期間車流稀疏，全因燃油車主在沒有必要下選擇減少開車。亦有車友到逛街市時，見到海鮮檔的魚蝦蟹數量減少，海鮮檔老闆稱，柴油價格上升漁民選擇不出海，所以海鮮的供應亦減少，而價格亦因此而上升，而透過海運的食品或生活物資，亦可能因航運成本上升而加價，最終受影響的是廣大市民。有方法解決嗎？期望當局想出良策控制油價？未打仗前已經沒有方法，現在又何來有辦法？那倒不如簡單直接，減少開車不入油，可能是最直接的方法吧！