全新開篷超跑 法拉利Ferrari Amalfi Spider香港首展│13.5秒電動開篷 2+2座位V8引擎640ps馬力後驅 車價426萬元起

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires今天(4月30日)，在淺水灣專店發表全新Ferrari Amalfi Spider開篷超跑，承繼上代Roma Spider，是一款2+2座位軟篷純V8引擎後驅超跑，香港售價落實為HK$4,259,000起，相比硬頂版約貴50萬元。來港展示的左軚樣辦車，將於品牌淺水灣專店公開展出至下周末，然後運往台灣及內地展出。 文、圖：DP

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider開篷超跑香港登場│13.5秒電動開篷 性能跟硬頂版看齊

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider機械規格跟去年在港推出的硬頂版Amalfi完全相同，焦點是電動軟篷車身格式，設計跟上代Roma Spider相似，篷頂同樣以5層隔音物料製作，電動開或關只需13.5秒，而且可於車速60km/h以下自由操作。軟篷有多達6款不同顏色及物料可供選擇，包括示範車配上類似Denim編織紋理的Tecnico Ottanio軟篷材料。另外，示範車配上名為Rosso Tramonto的全新橙紅色，也是Amalfi Spider開篷版專屬顏色(為附加項目)。

Amalfi Spider車廂格局跟硬頂版相同，軚盤改用實體撻車鍵款式，中控台屏幕改為橫置懸浮設計(上代Roma為直立式)。後座椅背內置按掣升起的擋風板設計(跟Roma Spider相同)，可減少開篷行駛的車廂亂流及噪音。示範車特別配上紫藍色皮革座椅、橙色皮革圍邊及縫線，還有Tecnico Ottanio布料椅背裝飾等。

全新法拉利Ferrari Amalfi Spider開篷超跑香港登場│640ps馬力純V8引擎後驅 車價比硬頂版貴50萬元

Amalfi Spider3.9公升V8雙Turbo機器輸出640ps及760Nm，配合8速DCT半自動波箱及後驅，0至100km/h加速3.3秒，車身乾重1,550kg，相比硬頂版重約86kg，不過廠方強調Spider版提供多一份優雅高貴形象之餘，同時擁有如硬頂版完全相同的性能及操控表現。

全新Amalfi Spider香港售價落實為HK$4,259,000起，相比硬頂版Amalfi(HK$3,758,000起)約貴50萬元起，今次來港展出的左軚樣辦車，據知將會在淺水灣專店公開展出約一星期，稍後會運往台灣及內地，繼續其亞洲巡回之旅。