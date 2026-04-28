2026北京車展│中國超跑新勢力 騰勢Denza、小米Xiaomi、領克Lynk & Co電動車異軍突起

兩年一度舉行的2026年第19屆北京國際汽車展覽會(北京車展)，剛於上周五(4月24日)揭幕，一連10天(至5月3日，日)在北京中國國際展覽中心(順義館)及首都國際會展中心兩館舉行，展場面積38萬平方米堪稱全球最大，大會公布參展車多達1,451輛，當中全球首發新車181輛、概念車71輛。

今屆展覽云云國產車之中，備受內地車迷關注的，是多款來自中國的高性能超跑Supercars，首先有比亞迪旗下騰勢Denza Z及方程豹Formula X；吉利集團旗下領克(Lynk & Co)也發表首款四門GT概念跑車「Time to Shine」；小米Xiaomi繼SU7及YU7之後，在北京展出Vision GT概念跑車。相信大家可以感受到，中國車企品牌下一步強勢挑戰法拉利、林寶堅尼、McLaren等傳統名牌超跑的野心。 文：DP 圖：比亞迪、吉利、小米

2026北京車展│比亞迪旗下騰勢Denza Z純電超跑 傳聞歐洲優先開售

比亞迪(BYD)在今屆北京車展最具話題的新車，相信是旗下豪華車品牌騰勢Denza Z超跑，包括4座開篷版及硬頂版本，以「e3易三方」平台為基礎，配合「雲輦-M」主控懸掛，據知三馬達版本合共輸出1,000ps馬力，0至100km/h加速約2秒。現場展出的Denza Z開篷版本完成度極高，聽聞車子將於今年7月英國Festival of Speed活動公開所有規格詳情，以及宣布將於歐洲市場率先開賣。另外，比亞迪同時在今次北京車展，展出方程豹Formula X，以及仰望U9 Xtreme特別版純電超跑。

2026北京車展│領克Lynk & Co、小米Xiaomi新能源超跑概念出籠

至於今屆北京車展另一款矚目國產超跑新作，就是吉利集團(Geely)旗下成立剛好10周年的領克(Lynk & Co)首款四座位GT超跑概念車：Time to Shine。廠方未公布具體機械細節，只透露概念車採用後驅格式，0至100km/h加速目標時間2秒之內，至於是否純電或混能？現階段完全未有任何資訊。

來自北京的小米(Xiaomi)，展示首次與日本賽車遊戲Gran Turismo(GT)合作研發的Vision GT概念超跑，實行把遊戲裏的車款帶到現實世界，不過董事長雷軍在台上沒有表明這款Vision GT會否投產，只透露品牌5月底將發布YU7 GT高性能版SUV。