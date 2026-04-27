全新插電式混能車比亞迪BYD SEALION 6 DM-i試駕｜PHEV前驅SUV電力為主引擎輔助 WLTP續航力1,100km

電動車「一換一」計劃終結，油價又遭受中東戰局刺激飆升，兩難困境下，Hybrid混能車會否是理想替代方案？條條大路通羅馬，比亞迪（BYD）剛引入了全新SEALION 6 DM-i，5門5座位插電式混能PHEV SUV匯聚先進DM-i超級混動技術，純電模式最遠可行80km，WLTP綜合續航力高達1,100km。至於千里馬售價，將於5月5日發佈會上正式披露。文、圖：sammy

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：領先技術自主研發 滿電滿油綜合油耗1.1L/100km

除了純電動車，內地新能源車還泛指油電混能車。早在2008年，比亞迪領先同儕，推出首款配備DM-i技術的PHEV插電式混合動力汽車。DM是Daul Mode縮寫，i代表intelligence。經過18載專注研發和歷代演進，品牌旗下的插電式混合動力汽車，至今累計總銷量超過700萬輛，並於2025年全球PHEV市場中錄得逾35.2%佔有率。

全新BYD SEALION 6 DM-i即內地宋PLUS DM-i和歐洲版SEAL U DM-i，香港暫有前驅單一型號。廠方強調，新車搭載的混能系統是100%自主研發，由1.5公升高效汽油引擎、EHS電混系統和18.3kWh刀片電池組成。引擎與電馬達各自可輸出72kW馬力（98ps）和122Nm扭力，以及145kW（197ps）和300Nm，0-100km/h需時8.9秒。電量低於20%時，引擎平均耗油量5.5L/100km，而BYD澳洲官網顯示，滿電和滿油狀況下，系統綜合油耗為1.1L/100km，按現時油價計算，每公里油費少於0.4元。純電模式可行駛80km，WLTP綜合續航力高達1,100km，無懼里程焦慮，同時電池支援AC 11kW和DC 18kW快充，兼且可V2L對外供電。

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：豪邁動感自信型態 實用舒適設備豐富

插電式混能SUV的長闊高尺碼是4,775 x 1,890 x 1,670mm，較同廠SEALION 7電動車短少55mm，收窄35mm和增高50mm，軸距2,765mm也縮減165mm，體態相對緊湊協調。造型沿用海洋美學設計語彙打造，車頭彰顯Ocean-X Face家族臉譜，結合立體有力車身線條與頂置尾翼煞車燈，綻放充滿自信的豪邁氣度。另新車標配U型LED頭燈和貫穿式LED尾燈，19吋雙色多幅合金輪圈與Continental輪胎，以及電動尾門。

現代化車廂設計時尚簡約，裝潢與觀感跟SEALION 7大同小異。試車搭配棕黑內飾，two tone座椅由仿皮包裹，連同控制台及門板一律注入紅飾點綴，當中電控前座內置冷暖透氣功能，駕駛席兼備記憶設定。除了多功能皮軚環、12.3吋數碼儀錶板與15.6吋多媒體觸控中屏，標準設備還有手機NFC及藍牙車匙解上鎖功能、HUD投射儀錶、PM 2.5過濾雙區恆溫冷氣連後排送風、全景式天窗、雙手機無線充電、前後4組USB-C充電、轉色氣氛燈、Apple CarPlay與語音助理、10喇叭Infinity音響、360鏡頭、多組安全氣袋及全套智能駕駛輔助系統等，配置很豐富。平地台後座空間不及SEALION 7寬敞，勝在實用舒適，頭頂空間尤其充裕。尾箱容量425升，放平後座椅可擴大到1,440升。

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：八成時間電力驅動 行車表現穩順寧靜

比亞迪的DM-i是以電為主、引擎為輔的混動技術，有別與日系Hybrid混能車。一般市區行駛，八成以上時間由電力驅動，駕駛感與純電動車無異，動力直接傳達，運行十分寧靜。因應不同路況或需要額外動力，引擎才會介入。當然，大家可自選EV純電或HEV混能模式駕駛，兩者我皆試過，足夠電量下，分別微乎其微，即使引擎啟動也是不動聲色，難以察覺。迎合不同喜好與環境，駕駛模式還有Eco、Normal、Sport和Snowfield四種。動能回饋強度亦有標準和較大兩級設定，惜彼此收油自動減速的反應俱不明顯，而腳踩制動板時，建議預留足夠行程。新車動力輸出中規中矩，然而重量只1,940kg，加上分佈平均，所以起步與加速皆感爽快順暢，結合5.55米最小迴旋半徑，中型SUV易控兼靈活。懸掛是前麥花臣與後多連桿組合，行車表現平穩，惟設定偏軟偏舒適，支撐力略為不足，彎路車身傾幅較明顯。

對於仍未接受電動車，又想抗衡高油價的人士，全新BYD SEALION 6 DM-i不失為理想對象。此刻廠方售價尚未公佈，說不定會有驚喜，大家密切留意《駕駛艙》跟進報道。