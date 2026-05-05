全新插電式混能車比亞迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港開售｜PHEV前驅SUV可電可油 WLTP續航力超1,100km 車價落實HK$298,980

全新比亞迪BYD SEALION 6 DM-i正式登場，發佈會今午（5月5日）在品牌灣仔體驗中心舉行。作為首款在港推出的插電式混能PHEV SUV，新車標誌著重要的里程碑，並回應香港消費者的多元用車需求，進一步擴展新能源之路。至於出席盛會嘉賓包括比亞迪亞太汽車銷售事業部銷售總監歐陽小成、和諧ICar比亞迪品牌亞太區總經理兼香港總經理曲建蕾、比亞迪（香港）亞太汽車銷售事業部營銷一部乘用車運營總監張景榮、以及和諧新能源汽車服務（香港）有限公司 銷售總經理王聖。文、圖：sammy

全新插電式混能車比亞迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港開售：比亞迪亞太汽車銷售事業部銷售總監歐陽小成(右二)、和諧ICar比亞迪品牌亞太區總經理兼香港總經理曲建蕾(左二)、比亞迪(香港)亞太汽車銷售事業部營銷一部乘用車運營總監張景榮(右)及和諧新能源汽車服務(香港)有限公司 銷售總經理王聖(左)攜手出席新車發佈會。

全新插電式混能車比亞迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港開售：BYD SEALION 6 DM-i是首款在港推出的插電式混能PHEV SUV

全新插電式混能車比亞迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港開售：WLTP續航力超1,100km

電動車「一換一」計劃終結，油價又遭受中東戰局刺激飆升，兩難困境下，Hybrid混能車會否是理想替代方案？條條大路通羅馬，比亞迪（BYD）剛引入了全新SEALION 6 DM-i，5門5座位插電式混能PHEV SUV匯聚先進DM-i超級混動技術，純電模式最遠可行80km，WLTP綜合續航力高達1,100km，售價已落實為HK$298,980。

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：領先技術自主研發 滿電滿油綜合油耗1.1L/100km

除了純電動車，內地新能源車還泛指油電混能車。早在2008年，比亞迪領先同儕，推出首款配備DM-i技術的PHEV插電式混合動力汽車。DM是Daul Mode縮寫，i代表intelligence。經過18載專注研發和歷代演進，品牌旗下的插電式混合動力汽車，至今累計總銷量超過700萬輛，並於2025年全球PHEV市場中錄得逾35.2%佔有率。

全新BYD SEALION 6 DM-i即內地宋PLUS DM-i和歐洲版SEAL U DM-i，香港暫有前驅單一型號。廠方強調，新車搭載的混能系統是100%自主研發，由1.5公升高效汽油引擎、EHS電混系統和18.3kWh刀片電池組成。引擎與電馬達各自可輸出72kW馬力（98ps）和122Nm扭力，以及145kW（197ps）和300Nm，0-100km/h需時8.9秒。電量低於20%時，引擎平均耗油量5.5L/100km，而BYD澳洲官網顯示，滿電和滿油狀況下，系統綜合油耗低至1.1L/100km，按現時油價計算，每公里油費少於0.4元。純電模式可行駛80km，WLTP綜合續航力高達1,100km，無懼里程焦慮，同時電池支援AC 11kW和DC 18kW快充，兼且可V2L對外供電。

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：豪邁動感自信型態 實用舒適設備豐富

插電式混能SUV的長闊高尺碼是4,775 x 1,890 x 1,670mm，較同廠SEALION 7電動車短少55mm，收窄35mm和增高50mm，軸距2,765mm也縮減165mm，體態相對緊湊協調。造型沿用海洋美學設計語彙打造，車頭彰顯Ocean-X Face家族臉譜，結合立體有力車身線條與頂置尾翼煞車燈，綻放充滿自信的豪邁氣度。另新車標配U型LED頭燈和貫穿式LED尾燈，19吋雙色多幅合金輪圈與Continental輪胎，以及電動尾門。

現代化車廂設計時尚簡約，裝潢與觀感跟SEALION 7大同小異。試車搭配棕黑內飾，two tone座椅由仿皮包裹，連同控制台及門板一律注入紅飾點綴，當中電控前座內置冷暖透氣功能，駕駛席兼備記憶設定。除了多功能皮軚環、12.3吋數碼儀錶板與15.6吋多媒體觸控中屏，標準設備還有手機NFC及藍牙車匙解上鎖功能、HUD投射儀錶、PM 2.5過濾雙區恆溫冷氣連後排送風、全景式天窗、雙手機無線充電、前後4組USB-C充電、轉色氣氛燈、Apple CarPlay與語音助理、10喇叭Infinity音響、360鏡頭、多組安全氣袋及全套智能駕駛輔助系統等，配置很豐富。平地台後座空間不及SEALION 7寬敞，勝在實用舒適，頭頂空間尤其充裕。尾箱容量425升，放平後座椅可擴大到1,440升。

比亞迪BYD SEALION 6 DM-i插電式混能車本地試駕：八成時間電力驅動 行車表現穩順寧靜

比亞迪的DM-i是以電為主、引擎為輔的混動技術，有別與日系Hybrid混能車。一般市區行駛，八成以上時間由電力驅動，駕駛感與純電動車無異，動力直接傳達，運行十分寧靜。因應不同路況或需要額外動力，引擎才會介入。當然，大家可自選EV純電或HEV混能模式駕駛，兩者我皆試過，足夠電量下，分別微乎其微，即使引擎啟動也是不動聲色，難以察覺。迎合不同喜好與環境，駕駛模式還有Eco、Normal、Sport和Snowfield四種。動能回饋強度亦有標準和較大兩級設定，惜彼此收油自動減速的反應俱不明顯，而腳踩制動板時，建議預留足夠行程。新車動力輸出中規中矩，然而重量只1,940kg，加上分佈平均，所以起步與加速皆感爽快順暢，結合5.55米最小迴旋半徑，中型SUV易控兼靈活。懸掛是前麥花臣與後多連桿組合，行車表現平穩，惟設定偏軟偏舒適，支撐力略為不足，彎路車身傾幅較明顯。對於仍未接受電動車，又想抗衡高油價的人士，全新BYD SEALION 6 DM-i不失為理想對象。