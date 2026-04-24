平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號｜全線搭載最新高效PHEV系統 意向價HK$799,000起

油電混合動力Hybrid車曾被視為過度性產品，但隨住電動車「一換一」計劃完結，加上油價受中東戰局刺激持續飆升，近期Hybrid混能車再度掀起熱潮。平治香港（Mercedes-Benz HK）今午(4月24日)宣佈，將會推出四款全新插電式混能（Plug-in Hybrid）型號，包括S-Class、GLC、GLC Coupé及E-Class，以迎合市場所需。文：sammy、圖：Mercedes-Benz

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：高效動力+卓越能源效益 寧靜靈敏純電駕駛體驗

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治S450e意向價HK$1,830,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e意向價HK$799,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e Coupé意向價HK$815,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治E300e售價HK$829,000起

四款全新平治PHEV型號包括S450e（意向價HK$1,830,000起）、GLC 300e（意向價HK$799,000起）、GLC 300e Coupé（意向價HK$815,000起）和E300e（售價HK$829,000起）。各款型號均配備最新及高效的插電式混能系統，可為用戶帶來寧靜和靈敏的純電駕駛體驗。當中，GLC 300e的純電續航力高達128km，而E300e兼備高效動力與卓越能源效益，綜合耗油量低至6.6L/100km，是日常通勤及長途跨境的理想行政房車。另S450e則延續一貫精緻舒適與尊尚豪華體驗，並融合最新AI智能汽車科技。