Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號｜全線搭載最新高效PHEV系統 意向價HK$799,000起

汽車
更新時間：20:41 2026-04-24 HKT
發佈時間：20:41 2026-04-24 HKT

油電混合動力Hybrid車曾被視為過度性產品，但隨住電動車「一換一」計劃完結，加上油價受中東戰局刺激持續飆升，近期Hybrid混能車再度掀起熱潮。平治香港（Mercedes-Benz HK）今午(4月24日)宣佈，將會推出四款全新插電式混能（Plug-in Hybrid）型號，包括S-Class、GLC、GLC Coupé及E-Class，以迎合市場所需。文：sammy、圖：Mercedes-Benz

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：高效動力+卓越能源效益 寧靜靈敏純電駕駛體驗

平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治S450e意向價HK$1,830,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治S450e意向價HK$1,830,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e意向價HK$799,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e意向價HK$799,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e Coupé意向價HK$815,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治GLC 300e Coupé意向價HK$815,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治E300e售價HK$829,000起
平治Mercedes-Benz推出四款全新插電式混能型號：平治E300e售價HK$829,000起

四款全新平治PHEV型號包括S450e（意向價HK$1,830,000起）、GLC 300e（意向價HK$799,000起）、GLC 300e Coupé（意向價HK$815,000起）和E300e（售價HK$829,000起）。各款型號均配備最新及高效的插電式混能系統，可為用戶帶來寧靜和靈敏的純電駕駛體驗。當中，GLC 300e的純電續航力高達128km，而E300e兼備高效動力與卓越能源效益，綜合耗油量低至6.6L/100km，是日常通勤及長途跨境的理想行政房車。另S450e則延續一貫精緻舒適與尊尚豪華體驗，並融合最新AI智能汽車科技。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
9小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
5小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
11小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
6小時前
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
9小時前
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
7小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
3小時前