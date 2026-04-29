平治Mercedes-Benz四款PHEV插電混能車香港開售｜S450e/E300e/GLC300e混能版同步預售 純電模式航程逾100km意向價HK$799,000起
更新時間：12:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-29 HKT
油電混合動力Hybrid車曾被視為過渡性產品，但隨住電動車「一換一」計劃完結，加上油價受中東戰局刺激持續飆升，近期Hybrid混能車再度掀起熱潮。平治香港（Mercedes-Benz HK）今午(4月24日)宣佈，即將在港推出四款全新PHEV插電式混能（Plug-in Hybrid）型號，包括S-Class、GLC、GLC Coupé及E-Class，以迎合市場所需。文：sammy、圖：Mercedes-Benz
平治Mercedes-Benz香港推出4款全新PHEV插電式混能車│入門價HK$799,000起 純電模式續航力逾100km
4款在香港開售的全新平治PHEV型號，包括S450e（意向價HK$1,830,000起）、GLC 300e（意向價HK$799,000起）、GLC 300e Coupé（意向價HK$815,000起）和E300e（售價HK$829,000起）。各款型號均配備最新高效能PHEV插電式混能系統，簡介如下：
- GLC 300e(X254)/GLC300e Coupé(C254)：2.0直四Turbo(M254)引擎+25.4kWh鋰電及馬達，輸出313ps及550Nm，配9速自動波及4Matic四驅，純電續航力128km(WLTP)，平均油耗0.8-1L/100 km(WLTP)，約HK$799,000起。
- E300e(W214)：2.0直四Turbo(M254)引擎+25.4kWh鋰電及馬達，輸出313ps及550Nm，配9速自動波及後驅，純電續航力118km(WLTP)，平均油耗0.5-0.8L/100 km(WLTP)，約HK$829,000起。
- S450e(W223)：3.0直六Turbo(M256)引擎+28.6kWh鋰電及馬達，輸出449ps及650Nm，配9速自動波及後驅，純電續航力108km(WLTP)，平均油耗2.3-2.6L/100 km(WLTP)，約HK$1,830,000起。
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