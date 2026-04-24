2026北京車展Auto China│平治Mercedes-Benz GLC L、寶馬BMW i3L/iX3 L中國專屬純電長陣版新車發表

2026年第19屆北京國際汽車展覽會（Auto China 2026）今天(4月24日)正式開幕，展期至5月3日（日），今屆車展主題為「領時代‧智未來」，並首次在中國國際展覽中心（順義館）及首都國際會展中心兩館聯辦，展場面積38萬平方米堪稱全球最大，參展車總數1,451輛，當中全球首發新車181輛、概念車71輛。

德國兩大豪華車巨頭平治(Mercedes-Benz)及寶馬(BMW)以最強陣容參展，兩者不約而同展示專為中國市場特別研發的全新電動車，當中包括平治GLC L、寶馬i3 L及iX3 L，三者均採用Long Wheelbase長軸距(長陣)設計，而且搭載內地專屬軟件系統，對應中國聯網智能自動駕駛功能。 文：DP 圖：平治及寶馬

2026 Auto China北京車展開幕│平治Mercedes-Benz慶祝成立140周年 長陣GLC L全球首發

平治Mercedes-Benz在今屆北京車展帶來多款新車，包括全球首發GLC L長陣版電動SUV，軸距比歐美版延長55mm至3,027mm，令後排車廂空間更闊落，廠方同時提供5座及6座位版本，後者中排設有兩張獨立大班椅。除了空氣懸掛及四輪轉向之外，中國版特別配上液壓懸掛墊套Hydraulic Bushings，令行車更舒適寧靜。另外，中國版GLC L作業系統支援普通話、廣東話及四川話等語言，以及對應內地ETC收費系統。平治強調長陣版GLC L經過500萬公里真實路況耐用測試(110萬公里在中國進行)，以及230次撞擊測試(內地進行80次)，確保安全特性。

平治同時慶祝成立140周年，並在中國市場發售CLA260 L純電房跑車，以及展示新改良版S-Class(包括Maybach版)，Mercedes-Benz集團董事局主席Ola Källenius表示，2027年底前品牌將會推出超過40款新車，當中20款車型將會在北京BBAC (Beijing Benz Automotive Co.)廠房製造，估計包括全新GLC L及C-Class L電動車。

2026 Auto China北京車展開幕│寶馬BMW i3 L/ iX3 L兩大Neue Klasse中國版電動車登場

寶馬BMW在北京車展發表三款新車，包括i3 L、iX3 L及新改良版i7，前兩者均為中國市場專屬長陣Long Wheelbase車型，據知將會於2026年下半年在中國華晨寶馬廠房生產，除了在內地銷售，消息指i3 L/iX3 L有機會同步在其他地區上市。中國版i3 L及iX3 L同樣應用Neue Klasse全新800V底盤平台，只是軸距延長約108mm至3,000mm，後排腳位更充裕。另外留意中國版本車門把手改為傳統手抽格式(歐洲版為隱藏式)，以對應中國新規例。其他硬件規格跟歐洲版大致相同，寶馬表示i3 L及iX3 L按中國CLTC標準，續航力分別超過1,000km及900km。至於BMW OS X作業系統也重新與內地不同企業聯手研發，能對應內地如華為、阿里爸爸、DeepSeek等AI軟件生態系統，確保智駕系統正常運作。