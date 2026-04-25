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無品司機行車霸快綫令人「火滾」 「分心」先係交通意外致命傷？

汽車
更新時間：12:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-25 HKT

不專注駕駛 後果嚴重（Samuel）

車友談到道路日常，大家都有不同的遭遇。當中在駕駛期間，最常見而又最令人火滾的，相信非「快綫L」莫屬了。其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。

中大型貨車/的士司機長行快綫 駕駛態度匪夷所思

其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。
其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。
其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。
其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。
其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。
其實在車速70km/h以上三綫的道路，當局都會在道路兩旁聳立路牌，提醒駕駛人士除越過前車爬頭外，必需要靠左駛，否則屬違法。

其中一位車友稱，每天他開私家車來回大埔與九龍上班，在吐露港公路一帶的中型或大型貨車，好像完全不知道自己行駛在快綫，常常走了幾公里路才會返回第二綫。朋友最火滾的，是最怕見到的士在快綫，因為無論是「閃燈」提示，或者從第二綫加速超車，這批的士司機好像全心「玩野（嘢）」般，總之就係不讓你過，行為實在匪夷所思。

席間一位開的士車友聽到此事，當然就立即反擊，他說日常駕駛都不會長期佔用快綫的，他相信這類快綫L行家，多數是駕駛期間心裏不停盤算路綫，或如何可以搶到下一台客而分心。此話一出，大家都認為「分心」是駕車發生意外的致命傷，正正因為分心而對外間突如其來的事情反應不來，意外就這樣發生了。事實上，見過不少佔用快綫的車輛，後方有警車閃燈觀察，司機都沒有察覺後方有警察。

事件反映了甚麼？反映不專注駕駛所引發的事情，絕非因佔用快綫收張告票那樣簡單，而是有機會引發更嚴重的意外。席間來自各行業的車友均認為，單靠立例管制司機行為，效果未必顯著，若能從教育角度出發，讓駕駛者明白開車時使用電話或上網分心，可導致嚴重的後果，這樣會更有效嗎？

延伸閱讀：行人過路交通燈輔助紅燈惹的禍？晚間開車驚覺「撞嘢」嚇壞司機

 

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