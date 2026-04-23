2026北京車展Auto China│福士集團VW及AUDI中國專屬新能源車5款齊發 明天4.24公開展出

兩年一度舉行的2026年第19屆北京國際汽車展覽會(Auto China 2026)(與上海車展輸流隔年舉行)，將於明天(4月24日)起至5月3日(日)，首次在中國國際展覽中心(順義館)及首都國際會展中心兩館互動聯辦，展場面積達38萬平方米，堪稱全球規模最大車展。大會公布今屆車主主題為「領時代‧智未來」，參展車總數1,451輛，當中全球首發新車181輛、概念車71輛。

德國福士集團Volkswagen Group(內地稱為大眾)日前舉行了大型車展預覽晚會，一次過展示5款專為內地而研發的新能源車，包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奧迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X。 文：DP 圖：VW

2026北京車展福士集團5新車登場│全為內地市場研發車型 全速升級AI智能技術

福士集團首席執行官Oliver Blume在北京車展預覽晚會宣布，單是2026年該集團將會在中國內地發表超過20款新能源車，2030年增至50款，所有都是專為中國市場而推出，在內地研發、生產及銷售，同時加快汽車AI智能化進程，包括與內地車企巨頭如小鵬汽車合作，建構出Volkswagen's China Electronic Architecture軟件平台。今次在北京車展發表的5款新車，包括包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奧迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X，簡介如下：