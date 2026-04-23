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2026北京車展Auto China│福士集團VW及AUDI中國專屬新能源車5款齊發 明天4.24公開展出

汽車
更新時間：10:24 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:24 2026-04-23 HKT

兩年一度舉行的2026年第19屆北京國際汽車展覽會(Auto China 2026)(與上海車展輸流隔年舉行)，將於明天(4月24日)起至5月3日(日)，首次在中國國際展覽中心(順義館)及首都國際會展中心兩館互動聯辦，展場面積達38萬平方米，堪稱全球規模最大車展。大會公布今屆車主主題為「領時代‧智未來」，參展車總數1,451輛，當中全球首發新車181輛、概念車71輛。
    德國福士集團Volkswagen Group(內地稱為大眾)日前舉行了大型車展預覽晚會，一次過展示5款專為內地而研發的新能源車，包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奧迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X。     文：DP    圖：VW

2026北京車展福士集團5新車登場│全為內地市場研發車型 全速升級AI智能技術 

福士集團首席執行官Oliver Blume在北京車展預覽晚會宣布，單是2026年該集團將會在中國內地發表超過20款新能源車，2030年增至50款，所有都是專為中國市場而推出，在內地研發、生產及銷售，同時加快汽車AI智能化進程，包括與內地車企巨頭如小鵬汽車合作，建構出Volkswagen's China Electronic Architecture軟件平台。今次在北京車展發表的5款新車，包括包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奧迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X，簡介如下：

  • Volkswagen ID. UNYX 09：全新純電房跑車是Volkswagen Anhui(安徽大眾)與小鵬XPENG合作的第2款新車，在短短24個月完成研發，車長5米，具備L2級自動駕駛功能及AI輔助系統。
  • Volkswagen ID. AURA T6：一汽大眾FAW-Volkswagen旗下全新ID. AURA系列中型純電SUV，重點是應用集團在內地開發的China Electronic Architecture (CEA)軟件平台。
  • AUDI E7X：這是奧迪內地專屬副線品牌AUDI繼E5 Sportback之後的第2款新車，屬於純電5座豪華SUV，同樣應用與上汽集團SAIC合作研發的Advanced Digitized Platform底盤平台，有單馬達及雙馬達兩款，分別輸出408ps及680ps，具備Level 3自動駕駛功能。
  • AUDI A6L eTron：一汽奧迪FAW-Audi負責生產的中國內地專屬長陣車型，軸距比歐洲版A6 eTron延長132mm至3,078mm，車長近5.1米，配用107kWh CATL鋰電，續航力720km(CLTC)，並搭載「華為乾崑」智能系統。
  • JETTA X：這是大眾集團在內地設立全新JETTA(捷達)品牌旗下首款新車，暫時只是一款概念車，以Modern Robust(現代化及堅固)為設計理念，品牌在2028年前將推出4款入門級新能源車型。

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