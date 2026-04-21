全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地試駕｜第5代THS混能系統低油耗高續航 7人家庭車實用有趣

本月初發表的全新豐田（Toyota）NOAH HEV混能7座MPV，以皇冠汽車60周年登場價$319,440限量發售100部，超高性價比令人瞠目結舌，無怪火速售罄。為答謝和回饋顧客，代理宣佈即時接受預訂剛於日本推出的小改款車型，早鳥優惠意向價$334,320，預計12月抵港交付。文、圖：sammy

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地試駕：兩大窩心新功能 小改版接受預訂

全新豐田NOAH HEV至尊混能版，是皇冠汽車60周年的頭炮巨獻。7座位MPV家庭車建基TNGA底盤和搭載第5代THS混能系統。體積大小與汽油版相同，長闊高是4,695 x 1,730 x 1,845mm，軸距2,850mm。試車配備橫寬電鍍鬼面罩與高規格LED尾燈組，並採用17吋雙色拋光輪圈。至尊混能版更新增兩項窩心功能，包括腳踢感應開啟雙電趟門與同級獨有左側自動伸縮腳踏板，結合220mm超低登車腳踏高度及435mm特長扶手，便利老幼上落車。其次，車後兩側設有按鈕操作電尾門，定點角度靈活控制，狹窄停車環境存取行李及物件無難度。至於小改版與現役車型的外在分野集中在車頭，焦點是導入新款投射式「三眼仔」LED頭燈，上方倒C形LED燈組還包含指揮燈及日行燈。另鬼面罩改為與車身同色，並加入鍍鉻飾條點綴，而Neutral Black和Urban Rock是新增車身顏色。

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地試駕：Ottoman中座椅附小腿承托墊 10氣袋配TSS 3.0系統同級最安全

優雅座艙綻放精品氛圍，各系統與設備舖排井然有序，操作觸手可及。內櫳高度達1,405mm，空間闊大寬敞。三排2+2+3座椅由人造皮與優質織物製成，中排兩張Ottoman獨立座椅附有小腿承托墊，連繫地台預設路軌能從容前後移位，滑動距離達745mm之多，而前與中座並內置暖櫈功能。不需要第三排尾座時，透過一鍵收摺功能可輕易將座椅向兩旁掛摺，同時把中座椅移至最後，舒適寫意程度不讓Alphard專美。車廂標準配置勝汽油版，包括多功能皮軚環、7吋電子儀錶板、彩色HUD投射儀錶、10吋觸控中央屏幕資訊娛樂系統、6喇叭音響支援Apple CarPlay、三區恆溫冷氣內置nanoe X納米離子空氣淨化技術、中排手動側簾、中排摺疊式桌面連雙USB-C充電及四杯架、後泊車鏡頭等。除了10氣袋，新車還有TSS 3.0主動式安全系統全程護航。將中座椅背收摺，後排乘客可從寬闊通道從容進出，惜walk-through中央走廊相對狹小。小改版有何革新？主要是波棍台及車窗開關鍵導入鋼琴黑飾件、錶板以皮革包裹，並聯同車門飾板加入縫線點綴，而座椅設計也稍作改動，儀錶板由7吋升級至12.3吋。再者，懸掛減震器阻尼和隔音物料均見優化，以提升駕乘舒適性和寧靜度。

全新豐田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地試駕：混能動力連貫充沛 22.4km/L最低油耗逾千里續航力

全新NOAH HEV搭載的第5代THS（Toyota Hybrid System）混能系統，由1.8公升直四VVT-i引擎、永磁同步馬達及e-CVT電子無段變速自動波箱組成，系統總馬力140ps，引擎與電馬達可各自輸出142Nm和185Nm扭力，綜合耗油量22.4km/L同級最低，J-WLTC續航力高達1,160km。對抗高油價之餘，兼且可告別里程焦慮。家庭式MPV普遍詬病是駕駛感沉悶，但今代NOAH的操控表現，已能體現品牌近年強調的「FUN TO DRIVE」設計理念。140ps馬力難言強勁，但系統的動力輸出絕對可用充沛和連貫形容，即使駛上長斜路段，也沒呈半點上氣不接下氣。然而，CVT波箱高轉時會發出較大噪響，改用Sport模式可提升衝刺力，也可減少嘶叫聲。懸掛沿用前麥花臣與後扭力桿配搭，濾震與支撐能力理想。高身MPV轉向反應靈括，扭動時車身難免有所傾斜，惟程度可接受，即使處於最後排，感覺依然平穩。

Toyota NOAH HEV規格

引擎：1.8公升直四 + 電馬達

總馬力：140ps

扭力：142Nm（引擎）、185Nm（馬達）

傳動：e-CVT電子無段變速，前驅

尺碼：4,695 x 1,730 x 1,845mm

耗油量：22.4km/L(WLTC)

售價：$319,440(60周年驚喜登場價，限量100部已售罄)

: $334,320(小改款早鳥意向價，現正接受預訂)

查詢：2884 7999