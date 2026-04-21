新一代平治Mercedes-Benz C-Class變身電動車│雙馬達四驅C400 4Matic打頭陣 續航力762km 今年底交付

平治(Mercedes-Benz)昨天(4月20日)香港時間晚上6:30pm，全球首發新一代C-Class Electric四門房車，打頭陣為純電動C400 4Matic Electric雙馬達四驅高級版本，應用集團最新開發、與GLC相同的800V電驅平台，以及後馬達連2速波箱組合，WLTP續航力762km，可支援DC 330kW快速充電，車廂應用全新39.1吋無縫式錶板大屏幕，以及最新數碼系統。平治表示首批新車今年底開始全球交付，稍後再會追加入門單馬達後驅版本。 文：DP 圖：平治

平治Mercedes-Benz C-Class新一代電動車登場│舒適度大勝上代汽油版

平治強調新一代電動版C-Class無論運動性和舒適度都大勝上代汽油版本，新車跟同廠新一代GLC約純電動SUV一樣，應用集團最新研發電動車專用800V底盤平台。打頭陣開售的C400 4Matic搭載94kWh鋰電與雙馬達四驅(後軸馬達連接2速波箱)，輸出489ps馬力和800Nm扭力，0至100km/h加速4秒，WLTP續航力高達762km (GLC400 4Matic為715km)。車子最高支援DC 330 kW直流電快充，充電10分鐘可行325km。

C400 4Matic配備4輪轉向系統，後輪可轉向4.5度，迴旋直徑11.2米；新車也可配置AIRMATIC空氣懸掛，系統可利用Google Map地圖及鏡頭監察路況，預先調節懸掛軟硬，提高拐彎性能，加強平穩之餘，也令駕乘舒適度進一步提高。

平治Mercedes-Benz C-Class新一代電動車登場│巨型39.1吋錶板屏幕無縫連接

全新電動版C-Class體積比上代汽油版擴大不少(長4,883mm、闊1,892mm、高1,503mm)，車身軸距延長多達97mm至2,962mm，前排腳位多了12mm，前及後排頭部空間分別多了22mm和11mm，尾箱基本容量470公升，車頭也新增101公升行李箱。

車廂焦點是橫跨整個錶板的39.1吋無縫式MBUX Hyperscreen巨型屏幕(為附加項目)，另外還有標準化玻璃天幕頂，如選配SKY CONTROL電子透光功能，同時包含162顆LED星星發光燈(可轉換顏色)。至於MBUX人工智能作業系統可支援ChatGPT4o及Google Gemini AI功能。跟同廠GLC一樣，新C-Class採用純素Vegan皮革作為車廂包裝原料，座椅新增Twisted Diamond菱格款式，買家也可選配AMG-Line跑車款式套件。