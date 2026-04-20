新版混能房跑車 凌志Lexus IS300h F Sport專店首展│第三次改良集中提升駕控表現 車價HK$549,815

凌志(Lexus)香港代理上周在港發表2026年革新版IS300h F Sport，這是繼去年之後再一次推出的第三度升級改良版，沿用2.5公升直四混能引擎，不過導入全新電子控壓煞車系統、可變阻尼避震器，以及全新可變比率電軚，旨在提高駕駛樂趣，外觀及車廂也全面升更新升級，新車登場優惠價為HK$549,815，即日起在九龍灣常悅道11號Centre Parc地下旗艦店公開首展。 文：DP 圖：Lexus HK

凌志Lexus IS300h F Sport革新版開售│轉向、避震及煞車系統升級 加強駕控樂趣

2026年新版凌志IS300h F Sport沿用2.5公升2AR-FSE直四缸Dual VVT-i自然吸氣引擎，配合包括電馬達在內的混能系統，以及E-CVT電子無變速波箱，後輪驅動。原車提供6種駕駛模式包括EV純電驅動，以及F Sport版特設Sport+模式。綜合輸出223ps馬力，引擎及馬達可分別輸出221Nm及300Nm扭力，平均耗油量低至6.9L/100km。

港版IS300h F Sport備有專用可變阻尼AVS避震系統，配合前雙搖臂、後多連桿的懸掛格式，加业全新可變比率VGRS電子轉向系統(俗稱電軚)，據講換來更敏捷和平穩的彎路表現。新版同時導入AHB-G 電子控壓煞車系統，廠方指可帶來更敏銳制動效果

外觀改動方面，IS300h F Sport擴大了鬼面罩及散熱口面積，配合全套鋼琴黑F Sport版專用車身包圍及鴨尾翼，跑車霸氣更強烈，原車搭配新款19吋F Sport專屬輪圈及紅色煞車鉗，輪胎尺碼為前235/40R19、後265/35R19。圖中所見Neutrino Gray顏色也是全新配搭。

座艙改用紅、黑雙色新組合，中控台觸屏擴大至12.3吋，支援 Apple CarPlay。另外車廂也首次採用具備天然紋理的「鍛造竹」飾板，其他如前排8方位電控、位置記憶及冷暖通風功能跑車座椅、Nanoe X空氣淨化冷氣系統、17喇叭Mark Levinson Premium Surround Sound高級音響等齊備，當然不少得Lexus Safety System + 3.0主動安全系統。