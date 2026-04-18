行人過路交通燈輔助紅燈惹的禍？晚間開車驚覺「撞嘢」嚇壞司機

晚間開車「撞嘢」？（Samuel）

有車友稱近日開車「撞到嘢」！聚會期間一講出來，即時被人媽聲四起的「圍剿」！事緣是車友凌晨時分在將軍澳一帶開車，駛過路口時見到一位穿白衫、長頭髮、面長長的女士，當時此女子正被行人過路交通燈輔助紅燈照著，感覺非常恐怖！

紅色行人過路輔助燈嚇壞車主？ 加裝感應器有人先運作夠環保

行人過路交通燈輔助紅燈

行人過路交通燈輔助紅燈

紅色燈組所發出的紅光令人目眩，更有人認為是「光污染」，特別是晚間路口沒有行人在等候時，這些紅燈根本沒有作用。今天的科技發達，其實這一類提示行人的紅燈，又是否可以加裝感應器？即當有人站在過路範圍才運作？這樣既可以節省電力，同時又可以減低對其他道路使用者的影響。

車友在聚會間播出車片，大家都百分百肯定這名女子是「人類」，並不是車友所指的「撞到嘢」！其實，這一類紅色行人過路輔助燈已推出了數年，成效如何就不知道，但每到晚上或春天期間，總會有開車的人談及在路口「撞到嘢」！春天期間將軍澳一帶潮濕水氣重又大風，晚上能見度頗低下，再加上穿白衫長頭髮女士站在紅燈下，的而且確相當嚇人的！

其實這一類紅色行人過路輔助燈推出了數年，目的是提示手機一族在等候過馬路時要專注交通情況，以免眼望手機腳踏馬路引發交通意外。當局稱這一類設施收到成效，能有效防止交通意外的發生。對於駕駛人士而言又如何？有車友稱特別在春天期間晚上時分，當車停在燈位等候時，紅色燈組所發出的紅光令人目眩，更有人認為是「光污染」，特別是晚間路口沒有行人在等候時，這些紅燈根本沒有作用。今天的科技發達，其實這一類提示行人的紅燈，又是否可以加裝感應器？即當有人站在過路範圍才運作？這樣既可以節省電力，同時又可以減低對其他道路使用者的影響。說到底，眼望手機過馬路的人多的是，手機緊要過自己條命的人隨處可見，除了這種提示紅燈之外，當局又有否考慮制定相關法例制衡這一類行為？很多時候發生人車的交通意外，駕駛者都會被控相關罪行，若果行人因睇手機故亂衝出馬路又如何呢？