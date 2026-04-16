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全球最貴電動車 勞斯萊斯Rolls-Royce Project Nightingale登場│超罕訂製版限量100輛 未連稅車價3千萬元起 香港獲邀請認購名單

汽車
更新時間：13:24 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:24 2026-04-16 HKT

英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)剛於4月14日(二)宣布，旗下全新Coachbuild Collection訂製系列推出首款名為Project Nightingale兩門開篷純電動車型，裏外設計理念源於1920年High-speed Experimental 「EX」實驗車，全球限量100輛，只限廠方邀請認購。據知此版本已落實於將於香港、澳門及台灣發售，勞斯萊斯香港代理透露，本地有幾位品牌超級VIP忠實客戶被列入廠方名單之內，聽聞Project Nightingale未連稅意向價約3,000萬至3,500萬港元起，首批2028年交付。    文：DP    圖：Rolls-Royce

勞斯萊斯Rolls-Royce Project Nightingale電動車登場│低產量手造Coachbuild訂製車型  全球100輛

勞斯萊斯Rolls-Royce本月初宣布拓展旗下訂製服務範圍，推出全新Coachbuild Collection系列低產量特製車型，言猶在耳，廠方日前再發表Coachbuild Collection系列第一款車型：Project Nightingale，名字源自車廠創辦人Henry Royce位於法國French Riviera (Côte d'Azur)的設計及機械工作坊Le Rossignol。
    Project Nightingale是一款兩門4座位豪華大跑車，建基於全鋁合金Architecture of Luxury車架，整套傳動系統取自同廠Spectre純電動跑車，不過詳細電池容量及輸出數字暫時未公布。外形設計意念源於1920年High-speed Experimental 「EX」實驗車，包括16EX及17EX，高聳的車頭Pantheon Grille萬神殿鬼面罩連兩邊直間式車燈，配合低矮傾斜擋風玻璃、流線水滴車尾形態，以及巨型24吋輪圈，融合了奢華及動感特色於一身。

勞斯萊斯Rolls-Royce Project Nightingale電動車登場│10,500夥星星LED燈閃遍車廂

Project Nightingale車廂陳設跟Spectre一樣結合奢華、古典、時尚與數碼化元素於一身，焦點是名為Starlight Breeze室內空間，多達10,500顆、3種不同體積的微型LED星星燈飾，由兩邊門板開始閃耀整個車廂，而且可因應音樂節拍變動照明格式及光度。全車內外包括車漆、飾件配搭，以至車廂皮革用料及顏色，均可按每位客人度身訂造，務求令所有100輛Project Nightingale都與別不同。
    雖然廠方在新聞稿內沒有公布售價，不過據香港勞斯萊斯代理透露，Project Nightingale意向價未連稅約在3,000萬至3,500萬港元起跳，全球限量100輛，中國內地不在全球發售市場名單之內，不過香港、澳門及台灣則在銷售之列，據知香港已有幾位超級VIP忠實客戶獲得廠方邀請認購。

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