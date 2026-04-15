全新開篷超跑 保時捷Porsche 911 GT3 S/C香港定價500萬元│510ps馬力棍波後驅輕量版 移植GT3及S/T硬件

保時捷(Porsche)昨天(4月15日)全球首發911 GT3 S/C (992型)開篷版，新車移植了911 GT3及限量版911 S/T硬件技術，以及限量版911 Speedster(991型)的理念，成為市場上少數配備高轉自然吸氣引擎、棍波、後驅、開篷輕量超跑，旨在提供最高程度駕駛樂趣，保時捷強調911 GT3 S/C不是限量版車型，香港代理也即時公布了售價為HK$4,998,000起，即日開始接受預訂。 文：DP 圖：保時捷

保時捷Porsche 911 GT3 S/C開篷版登場│馬力510ps 車重1,497kg

全新保時捷Porsche 911 GT3 S/C是史上首款配備電動軟篷的911 GT3車型，4公升水平六缸自然吸氣引擎源自硬頂版GT3/GT3 Touring，轉數極限可達9,000rpm。不過S/C版只配用911 S/T限量版的密齒比6速手動波箱，沒有PDK自動波提供。廠方指懸掛規格跟硬頂版GT3 Touring完全相同，開篷格式992車架基本剛度足夠，完全不需要任何強化，重點反而是盡量減輕車重。首先軟篷骨架改用鎂合金製作，而且GT3 S/C標準配用前20吋、後21吋鎂合金輪圈(-9kg)及碳陶瓷煞車碟(-20kg)，兩者均為普通版GT3附加項目。

另外，車身採用了911 S/T的碳纖維頭冚、前沙板、車門、碳纖維防傾桿等，還有40 Ah lithium-ion鋰電池，因此車重剛好低於1,500kg目標，現為1,497kg，只比991 Speedster手動軟篷限量版重了30kg。GT3 S/C馬力及扭力跟其他GT3版本一樣為510ps及450Nm，0至100km/h加速3.9秒，極速313km/h。

保時捷Porsche 911 GT3 S/C開篷版登場│全新Street Style套件更添型格

保時捷Porsche Exclusive Manufaktur特別為911 GT3 S/C版推出了名為Street Style Package套件供顧客選購，包括車身拉花及輪圈，車廂換上雙色皮革及格子紋理Adaptive Sports Seats Plus座椅，以及一系列專用配飾等，套件售價公布為HK$278,400(未連稅)。

全新911 GT3 S/C售價為HK$4,998,000起，相比GT3/GT3 Touring貴了近100萬元，甚至比911 GT3 RS(HK$4,723,000起)更昂貴，不過廠方強調GT3 S/C不是限量版，而是所有(富貴)車迷都可以享受到的Porsche GT車型。