新版超跑Aston Martin Vantage S首輛抵港│限量優惠價278萬起(連稅) 680ps馬力3.4秒加速破百 操控更強

2026年新改良版Aston Martin Vantage S，首輛新車上月抵港預展，成為全亞洲首個發售的市場，代理今天(4月10日)宣布驚人消息，就是首批Vantage S將會以限定優惠價HK$2,780,000起(連稅)開售，相比舊版去年標準車價便宜超過70萬元，成為目前V8引擎Supercar超跑市場裏最高性價比一員！ 文、圖：DP

新版Aston Martin Vantage S首輛抵港│首批車價278萬元起 回到十年前水平

新款Aston Martin Vantage S主要是動力和操控的加強，4公升V8雙Turbo引擎馬力由665ps增加至680ps，最大扭力800Nm保持不變。廠方指油門阻尼經過重新調校，反應更敏銳。8速ZF波箱沒改動，不過最終傳動比率更短，0至100km/h加速快了0.1秒，現為3.4秒。

另一重點是懸掛幾何(包括車輪外傾角、前束角、後傾角)重新調整、前後Bilstein DTX電子避震程式也有更新，目標是加強前輪抓地力。後懸掛副架現在直接鑲在底盤上(舊版則有墊套相隔)，換來更直接操控敏銳反應，不過後輪彈簧硬度要稍為降底，尾波箱支架結構剛度也減低10%，換取更平衡動態。值得留意是新版加設了小型鴨尾翼，提供44kg氣流下壓力，而前泵把頭鏟、引擎蓋翼片合共產生67kg下壓力，全車綜合Down Force氣流下壓力111kg。

新版Aston Martin Vantage S首輛抵港│駕控反應更敏銳直接 性價比超班

新版Vantage S外觀和車廂改動不算多，車身兩邊多了紅色S徽章，引擎蓋上方兩個散熱翼片造型也有改良。車廂12.3吋數碼錶板及12.3吋中控觸屏格式不變，不過撻車掣連駕駛模式旋扭改為紅色設計，至於紅色安全帶、錶板碳纖維裝飾、Sports Plus Seat通風座椅、Alcantara車頂、360度鏡頭、紅色煞車鉗等均為標準配置。示範車加添了包括碳陶瓷煞車碟、21吋啞銅色鍛造輪圈、黑色廠徽，以及名為Inspire S全新車廂設計套餐及相關配襯等，全車連稅落地價接近340萬元，相比舊版標準價還要便宜。

初步試駕發表新版Vantage S駕控反應明顯更直接敏感，各項升級調校很明顯給予駕駛者更充實、強烈的溝通互動感受，車頭抓地力明顯更強，車尾穩定度相應提高，V8引擎咆哮比舊版更加靚聲。它未必是同級最快、數字上最亮眼的超跑，不過講激情澎湃感受、駕駛開心程度，絕對數一數二。今時今日定價低於300萬元的純種V8引擎FR後驅Supcar，真的絕無僅有。有關Vantage S詳盡試車實況，可留意《駕駛艙》頻道影片。