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駕車泊位問題多 「十手軚」無法離開車位/取車無法開車門 車主無品車位太密為患

汽車
更新時間：12:30 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:30 2026-04-11 HKT

泊位問題多 講起都扯火？（Samuel）

車友間聚會，每次討論泊車相關的事件，大家總是無名火起三千丈，香港人真的是燥底？其中一位車友稱，試過停泊在咪錶位，返回取車時發現前車尾轆出界，而且尾泵把只差一吋便觸及他車的前泵把，而後車亦緊貼，重點是他已經用了「十手軚」都無法離開車位，結果要報警處理。另一位車友遇上類似情況，但前車後轆並沒有出界，而這輛有尾斗的輕型貨車尾部非常接近車友的前方，他用盡了所有方法都無法離開，結果都係要報警處理。

「十手軚」無法離開車位／取車無法開車門

試過停泊在咪錶位，返回取車時發現前車尾轆出界，而且尾泵把只差一吋便觸及他車的前泵把，而後車亦緊貼，重點是他已經用了「十手軚」都無法離開車位
試過停泊在咪錶位，返回取車時發現前車尾轆出界，而且尾泵把只差一吋便觸及他車的前泵把，而後車亦緊貼，重點是他已經用了「十手軚」都無法離開車位
試過停泊在咪錶位，返回取車時發現前車尾轆出界，而且尾泵把只差一吋便觸及他車的前泵把，而後車亦緊貼，重點是他已經用了「十手軚」都無法離開車位
試過停泊在咪錶位，返回取車時發現前車尾轆出界，而且尾泵把只差一吋便觸及他車的前泵把，而後車亦緊貼，重點是他已經用了「十手軚」都無法離開車位
將車停泊商場，當時左右都沒有車，但返回取車時卻發現，左右兩車泊得非常之貼，他根本無法開門
將車停泊商場，當時左右都沒有車，但返回取車時卻發現，左右兩車泊得非常之貼，他根本無法開門

這一類泊車太貼的情況，在商場停車場亦經常發生。一位車友將車停泊商場，當時左右都沒有車，但返回取車時卻發現，左右兩車泊得非常之貼，他根本無法開門，結果向商場停車場職員求助，結果會是怎樣？職員回答是沒有辦法處理，因為非月租車的話，停車場根本沒有任何車主的資料，所以建議車友自行報警處理。事件可以怪誰？要怪就怪停車場為求賺錢，將車位編得密密麻麻，等如航空公司編排經濟艙一樣，人迫人地坐。停車場職員一方，的確無法取得時租車主的資料，但要客人自行報警，大家又認為如何？

泊位公德應怎樣量度？相信各有各演繹吧！作為車主，泊車時預留方便的空間予自己亦可以理解，但若果泊車後兩旁空間太窄的話，不妨留個電話在車頭吧！發生任何事，其他人都可以即時跟你聯絡解決問題。有車友認為，留電話怕私隱問題，其他車友即時起哄，今時今日你擔心私隱問題，不如搬到「山窿」住與世隔絕，私隱應可保障吧！ 

延伸閱讀：泊車咪錶問題千奇百怪：Out of Order被抄牌最無辜？

 

 

 

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