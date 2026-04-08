香港汽車文化節HK Autofest 2026兩天吸引逾2萬人次入場│85輛日本JDM經典車展出 日產「GT-R之父」田村宏志首次在港舉行分享會

第一屆「香港汽車文化節(HK Autofest 2026)」剛於4月4日(六)及5日(日)在亞洲國際博覽館圓滿舉行，大會公布復活節長假的短短兩天展期，吸引逾2萬人次入場，當中包括本地、內地及來自外國的車迷參與其中。 文、部份圖片：DP

香港汽車文化節HK Autofest 2026圓滿舉行│「GT-R之父」田村宏志首次在港舉行分享會

上周六及日(4月4日及5日)一連兩天於亞洲國際博覽館盛大舉行的「香港汽車文化節 2026 (HK Autofest 2026)」圓滿舉行，主辦商IMXpo公布復活節長假兩日展期，吸引超過20,000人次入場參觀。今次活動有別於一年一度舉行的IMXpo香港國際汽車博覽會，反而融合了車展及車聚特色於一身，而主要展出日本JDM經典跑車，包括日產Skyline GT-R、本田NSX、豐田Supra、萬事得RX-7及三菱Lancer Evolution ；香港珍藏車會同場特設「日產Datsun得勝經典車」，全場展示車輛數目約85輛，同場還有售車仔及精品服飾，車尾箱市集等，入場費每位$40(成人，學生$20)。

全個活動焦點，是「GT-R 之父」田村宏志 (Hiroshi Tamura)首度來港舉行分會，他跟車迷深入剖析日產R35 GT-R R35構思理念、性能哲學以及開發過程所面對的挑戰。分享會吸引數百名本地、內地及外國車迷慕名到場，全程座無虛席，互動交流氣氛熱烈高漲。大會也請到日本人氣女賽車手織戶茉彩 (Maaya Orido)出席「港日車手電競對決」，與本地電競車手及車迷同場較量。

香港汽車文化節HK Autofest 2026圓滿舉行│主辦商稱未來引進更多汽車產業盛事

IMXpo聯合創始人歐陽嘉敏及李菁菁表示：「一直期望透過創新的互動體驗展覽，讓汽車文化傳遞不只局限於專業領域，更能融入大眾生活當中。今年很高興見到HK Autofest 2026不僅吸引資深車迷入場參觀，更有不少家庭及小朋友一同參與，實現跨年齡層的共融交流。」展望未來，歐陽嘉敏及李菁菁計劃積極引入更多具國際影響力的汽車盛事，促進本地與海外車迷社群的深度連結及交流，進一步推動香港汽車文化健康發展。IMXpo香港國際汽車博覽會於2021年創辦，成為本地年度車壇盛事，去年(2025日)更首度結合Tokyo Auto Salon：HK(東京改裝車展：香港站)，令展覽更具瞄頭。