新版小鵬XPENG X9豪華7座MPV電動車 香港開售│12項改良 升級5C鋰電池支援DC 542kW超充 一式三款早鳥價79.99萬起

小鵬汽車(XPENG)剛於4月2日(四)在香港發表2026年新改良版XPENG X9旗艦7座MPV電動車，擁有多達12項升級新改良，一式三款型號包括首次引入雙馬達四驅AWD Performance版，早鳥優惠價由79.99萬至88.99萬港元，新車即日起在灣仔合和中心專店公開展出。 文、圖：DP

新版小鵬XPENG X9旗艦7座MPV電動車抵港│引用同級最強5C倍率鋰電池 支援DC 542kW超充

小鵬汽車香港代理剛於4月2日(四)，在灣仔專店發表2026年款全新升級版XPENG X9旗艦7座位MPV電動車，廠方指新車有多達12項新改良，焦點是新一代800V電驅平台引用了同級最強5C倍率鋰電池，支援現時同級最快DC 542kW充電功率，10%充至80%只需12分鐘，WLTP續航力達615km。車子時改配小鵬自家研發新一代XP5圖靈晶片(750 TOPS)，自動駕駛及安全輔助系統更快、更精準。

其他改良項目包括頭尾泵把新造型、前及中排座椅升級Nappa皮革包裝、音響升級至27喇叭(舊版為23個)連主動降噪功能、中排天花21.4吋影音屏幕、電動摺合尾排變為40:60分割式、三排座椅均有發熱功能、前排電索門、21吋HUD抬頭顯示、全車9個安全氣袋(舊版7個)、新増2種(共6種)車身顏色及1種車廂(共3種)顏色選擇。全線配備AI空氣懸掛及同級獨有4輪轉向系統，還有手機遙控自動泊車功能。

新版小鵬XPENG X9旗艦7座MPV電動車抵港│首度引入AWD Performance四驅高性能版

新版XPENG X9共有三款選擇，包括單馬達前驅Standard Range (94.8kWh)、Long Range (110kWh)，以及首次引入的雙馬達四驅AWD Performance (110kW) 高性能版，三者早鳥優惠價分別為HK$799,900、HK$849,900及HK$899,900 (原價分別為HK$819,900、HK$869,900及HK$909,900)，三款型號詳細規格可參參考下方附表。

小鵬汽車亞太大區總經理譚志聰在發布會透露，品牌今年將會在港建立自家超級快速充電站，今年稍後更會在啟德Airside商場設立樓高兩層的巨型體驗店。