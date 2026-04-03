Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕｜三排六座位純電中型四驅SUV續航力681km 售價$499,978起

汽車
更新時間：16:16 2026-04-03 HKT
發佈時間：16:16 2026-04-03 HKT

電動車「一換一」計劃完結翌日，Tesla HK旋即逆市發動攻勢，無懼政策轉變。新登場是三排六座位Model Y L Premium，純電中型四驅SUV標配加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，WLTP續航力681km，連稅售價$499,978起，第二季開始交付。文、圖：sammy

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：滿足家庭客需要 加入星光金新色

全新Model Y L去年8月在內地發表，三排六座位設計頓成焦點，既可滿足家庭客群對實用性與舒適乘坐體驗的更高要求，同時又豐富了車系選擇性。港版Model Y L Premium暫有AWD四驅一款型號，性能表現、續航里程以至設備配置，都是車系之冠。發佈會結束後，Tesla緊接安排傳媒試車。Model Y L與Model Y的造型無甚差異，主要是體積放大了，長與高度達到4,969mm及1,668mm，分別延伸179mm和增高44mm，車廂軸距也加長150mm至3,040mm。然而，優化的空氣動力學連繫新款尾翼，風阻不升反降至0.216Cd。生力軍配備19吋Machina 2.0輕量化輪圈，並採用255mm與275mm前窄後闊尺碼輪胎，以兼顧操控性與舒適度，至於試車塗抹的星光金（Cosmic Silver），屬於全新色系。

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：2+2+2三排六座位佈局 全新淺灰車廂內飾

新車最令人關注，莫過於其2+2+2的三排六座位佈局。全車仿皮座椅悉數可電動調校，前座加入電動腳托和可調節頭枕，中排兩張獨立captain seat附有電動升降手枕，頭枕同樣可調節，而前、中排座椅皆具備冷暖透氣功能。貫穿中央通道可進入第三排，除了跟中座看齊，設有獨立冷氣風口調節，尾座還配備電暖功能，兼可電控調校椅背角度，兩旁手枕及坐墊前端皆有杯架和USB充電位。再者，中與後座可一鍵電摺及還原，空間運用富彈性，最大儲物容量高達2,539升。
    簡約優雅車廂與Model Y如出一轍，淺灰（Zen Grey）內飾同屬新選擇。豐富配置還有前排16吋和中排8吋觸控屏幕、全車隔音玻璃、氣氛燈，左30W與右50W雙手機無線充電、鍍銀隔熱塗層全景式天窗及尾窗、多角度泊車鏡頭與先進駕駛輔助系統等。另原廠19喇叭音響首配Immersive Sound X系統，立體音效更悅耳之餘，並支援現今主要影音串流平台。座艙空間足夠合理，標準身材成年人坐進第三排尾座不覺壓迫，但接載小朋友更為合適。

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：主動式懸掛行車更穩更舒適 4.5秒加速破百 

雙馬達四驅Model Y L Premium的性能更上一層樓，受惠加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，縱使車重比Model Y增加96kg，WLTP續航力卻高達681km，可多跑52km。一般行車，動力輸出與Model Y AWD分野不大，駕駛模式同有舒適和標準兩種，後者的pick up反應與衝刺力較強。動能回收劃分兩級，Reduced表現接近汽油車，標準的減速收停感相對直接，但過程流暢不突兀。
    擁有更佳行車質素與乘坐體驗是Model Y L Premium另一有力賣點。新車搭載主動式懸掛與電子減震器，能根據路況即時自動調整。偏快車速下輾過隆起路肩，感覺依然平順，濾震效能優異，兼且提升了抓地力與行車穩定性，成就更寧靜和舒適駕乘感。懸掛還有平衡和後排舒適兩種設定，全面迎合用家所需。補充一點，車身加長了，窄路掉頭需精準取位，否則要扭多兩手軚。「一換一」優惠不再，新車售價近50萬元，各位認為吸引嗎？

  • Model Y L Premium規格
  • 傳動：前後馬達四驅
  • 0-100km/h：4.5秒(標配加速提升功能)
  • 極速：201km/h
  • 續航力：681km(WLTP)
  • 尺碼：4,969 x 2,129 x 1,668mm
  • 售價：$499,978起(連稅)
  • 查詢：3974 0254

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
11小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
11小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
15小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT