全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕｜三排六座位純電中型四驅SUV續航力681km 售價$499,978起

電動車「一換一」計劃完結翌日，Tesla HK旋即逆市發動攻勢，無懼政策轉變。新登場是三排六座位Model Y L Premium，純電中型四驅SUV標配加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，WLTP續航力681km，連稅售價$499,978起，第二季開始交付。文、圖：sammy

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：滿足家庭客需要 加入星光金新色

全新Model Y L去年8月在內地發表，三排六座位設計頓成焦點，既可滿足家庭客群對實用性與舒適乘坐體驗的更高要求，同時又豐富了車系選擇性。港版Model Y L Premium暫有AWD四驅一款型號，性能表現、續航里程以至設備配置，都是車系之冠。發佈會結束後，Tesla緊接安排傳媒試車。Model Y L與Model Y的造型無甚差異，主要是體積放大了，長與高度達到4,969mm及1,668mm，分別延伸179mm和增高44mm，車廂軸距也加長150mm至3,040mm。然而，優化的空氣動力學連繫新款尾翼，風阻不升反降至0.216Cd。生力軍配備19吋Machina 2.0輕量化輪圈，並採用255mm與275mm前窄後闊尺碼輪胎，以兼顧操控性與舒適度，至於試車塗抹的星光金（Cosmic Silver），屬於全新色系。

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：2+2+2三排六座位佈局 全新淺灰車廂內飾

新車最令人關注，莫過於其2+2+2的三排六座位佈局。全車仿皮座椅悉數可電動調校，前座加入電動腳托和可調節頭枕，中排兩張獨立captain seat附有電動升降手枕，頭枕同樣可調節，而前、中排座椅皆具備冷暖透氣功能。貫穿中央通道可進入第三排，除了跟中座看齊，設有獨立冷氣風口調節，尾座還配備電暖功能，兼可電控調校椅背角度，兩旁手枕及坐墊前端皆有杯架和USB充電位。再者，中與後座可一鍵電摺及還原，空間運用富彈性，最大儲物容量高達2,539升。

簡約優雅車廂與Model Y如出一轍，淺灰（Zen Grey）內飾同屬新選擇。豐富配置還有前排16吋和中排8吋觸控屏幕、全車隔音玻璃、氣氛燈，左30W與右50W雙手機無線充電、鍍銀隔熱塗層全景式天窗及尾窗、多角度泊車鏡頭與先進駕駛輔助系統等。另原廠19喇叭音響首配Immersive Sound X系統，立體音效更悅耳之餘，並支援現今主要影音串流平台。座艙空間足夠合理，標準身材成年人坐進第三排尾座不覺壓迫，但接載小朋友更為合適。

全新Tesla Model Y L Premium電動車本地試駕：主動式懸掛行車更穩更舒適 4.5秒加速破百

雙馬達四驅Model Y L Premium的性能更上一層樓，受惠加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，縱使車重比Model Y增加96kg，WLTP續航力卻高達681km，可多跑52km。一般行車，動力輸出與Model Y AWD分野不大，駕駛模式同有舒適和標準兩種，後者的pick up反應與衝刺力較強。動能回收劃分兩級，Reduced表現接近汽油車，標準的減速收停感相對直接，但過程流暢不突兀。

擁有更佳行車質素與乘坐體驗是Model Y L Premium另一有力賣點。新車搭載主動式懸掛與電子減震器，能根據路況即時自動調整。偏快車速下輾過隆起路肩，感覺依然平順，濾震效能優異，兼且提升了抓地力與行車穩定性，成就更寧靜和舒適駕乘感。懸掛還有平衡和後排舒適兩種設定，全面迎合用家所需。補充一點，車身加長了，窄路掉頭需精準取位，否則要扭多兩手軚。「一換一」優惠不再，新車售價近50萬元，各位認為吸引嗎？