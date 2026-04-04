Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泊車咪錶問題千奇百怪：Out of Order被抄牌最無辜？

汽車
更新時間：15:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-04 HKT

咪錶問題 千奇百怪 【Samuel】

車友們一提到本地的咪錶問題，大家都無名火起三千丈。之前稱咪錶位不足，但當咪錶收費加價後，卻發現街上吉位處處，到底現在是錶位不足？還是有位無車泊？其中一位開搵食車的車友稱，泊不到位並不是上述兩個情況，而是他在泊位之後發現「入不到錶」！

咪錶出現「Out of Order」 被抄牌機會大增

咪錶問題 千奇百怪
咪錶問題 千奇百怪
原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況
原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況
有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜
有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜

原來有不少人遇過咪錶出現「Out of Order」故障情況，當你泊車之後準備拍八達通，見到這個情況，大家會怎樣處理？車友稱那刻鐘，以為自己好好運找到成條街唯一的錶位，但卻出現如此情況！當然，大家都明白可以致電咪錶故障熱線報告，但現實問題是當你打
完電話之後，你能確保不會被抄牌嗎？這個問題無人能解答！

另一位同樣開搵食車的車友稱，每天都在路上找錶位，近年他遇到咪錶不能正常運作的情況，包括了咪錶板面不能操作，在按八達通或掃二維碼的面板時，根本完全沒有反應，車友稱這些板面感應不良完全不能操作，他試過用酒精紙巾抹擦後，部分咪錶可以使用，他作個簡單的統計，現時每十個咪錶中，有近半的板面是感應不良的。

另一情況同樣十分普遍，當你使用Apps延時付費時，由你付款到咪錶收到指示，中間是會出現時差，有車友稱試過這段時間被抄牌，感覺非常無辜。但其他車友卻指出，無人叫你最後一分鐘才開Apps入錶延時，因為這樣會非常危險，當時間屆滿後，咪錶與手機Apps會中止連線不能延時，但你又不在車旁，被抄牌的機會便大大增加了！ 

延伸閱讀：2026年1月本地車市低開 交投量縮減21.2%｜電動車登記量同步下跌28.2% 比亞迪BYD蟬聯第一

 

最Hit
深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關。左圖 Threads@peanut_683383 影片截圖；右圖 小紅書 @YUKI 影片截圖
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
6小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
11小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
20小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
16小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
17小時前
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
正義女神丨佘詩曼拍劇疑曾被長洲街坊「問候」：黐孖筋 「原聲鬧人版」照出街網民瘋狂重播
影視圈
11小時前
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
何超欣、谷愛凌穿火辣比堅尼解放好身材 名媛與體壇女神性感對決 大晒跨界別閨密情
影視圈
14小時前
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
重慶少女遊客受訪稱香港「舊」？仙氣外貌意外爆紅 真人現身親解「誤會」獲網民力撐：靚女講咩都啱
生活百科
13小時前
「嘉應高昇」是役獨贏投注額高達61,599,454元。
馬場浮世繪│$61,599,454W飛 嘉應高昇變「派息」神獸
馬圈快訊
13小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
15小時前