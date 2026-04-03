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Sony Honda Mobility（SHM）宣布終止AFEELA計劃｜電動車競爭激烈

汽車
更新時間：12:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-03 HKT

Sony與Honda合資的Sony Honda Mobility（SHM）宣布，將終止首款車形AFEELA 1及未來第二款車型的開發及上市計劃。

AFEELA 1終止開發 消息震撼市場

消息公布之後震撼了市場，同時亦令人感到非常遺憾。Sony與Honda在2022年合資創立SHM，當年本着Sony在科技界別的領先地位，再配合Honda多年來的造車經驗，雙方一拍即合打造新世代電動車。

而SHM更在2023年的CES中首度發表全新電動車品牌AFEELA，後來更在2025年CES中推出首款作品AFEELA 1，更在美國加州推出及接受訂購，而事隔一年之後，隨着全球電動車市場情況改變，電動車市場環境出現了不可預期的變化，而Honda面對種種問題下，對電動車市場作出重新的評估下，在三月初宣布大幅更改電動車發展策略，目前Sony、Honda與合資公司SHM已達成共識，終止計劃及為未來可行方向作檢討。SHM將着手處理客人訂單處理，並會為客戶進行退款。

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