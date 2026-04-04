Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豐田Toyota bZ4X Touring a日本登場｜超大空間續航734km玩樂好伴旅

汽車
更新時間：12:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-04 HKT

Toyota發布全新bZ4X  Touring旅行車版本，配上74.7kWh鋰電池組，備有前馬達及前後馬達四驅版本，超大實用的車廂空間，全面迎合好動一族，最高續航力達734km WLTC，售價575萬日圓起。

文：Samuel   圖：Toyota

豐田Toyota bZ4X Touring a 日本登場｜動感外形空間增加

Toyota bZ4X推出市場一段時間，近日廠方為車系推出全新旅行車版本bZ4X Touring，車身體積為長闊高4,830 x 1,860 x 1,675mm，軸距為2,850mm，與普通版本的4,690 x 1,860 x 1,650mm相比之下軸距不變，只是車身長度增加了140mm及車高增加25mm，但車廂空間卻增加了不少。而底盤離地高度為211mm，加上車身前、後及兩側門邊，加入了越野味十足的保護板，為此車增添了不少動感外形之餘，同時亦帶來了越野操控元素。

bZ4X Touring的外形設計獨特，線條有着幾分RAV-4感覺，全車採用硬朗線條，車頭一體式橫向頭燈設計，成為了焦點。兩側加配了保護板，暗藏小尾翼的揭背尾門，配上一體式橫向尾燈組，下方是四幅式保護板，加上足夠的離地高度，讓它可在不同路況下行走。廠方稱，預計bZ4X Touring的推出，將廣受年輕好動一族歡迎，而在今年5月，旗下的Subaru也會在歐美市場，推出以Trailseeker為名的同款車型。

豐田Toyota bZ4X Touring a 日本登場｜快速充電 續航734km

Toyota bZ4X Touring擁好動外形，車廂布局設備豐富，實用性亦是焦點所在。五座位布局，前排配上基本的電動控制座椅，前方為一體式設計中控台，駕駛席前可見懸浮式7吋數碼儀表板，簡單清晰影讀；中間配上大面積14吋觸控式螢幕，兩側配上冷氣控制旋鈕，下方連接兩組無線充電板，還有是波檔控制旋鈕，設計省位實用，觀感簡約美觀。後排三座位布局，頭及腿部空間充裕，尾箱的空間達到600公升，與普通板bZ4X 452公升相比之下，空間增加148升，多出33%之多，實用性大大提升。

動力方面，配上74.7kWh的鋰電池組，廠方強調採用的eAxle前後永磁同步馬達導入了SiC功率半導體，帶來了更佳的輸出效率。現時車系將提供FWD前馬達前輪驅動224hp馬力，續航力734km WLTC；AWD前後馬達四輪驅動版本380hp馬力，續航力690km WLTC。配備150kWh快充系統，可在28分鐘完成10-80%的快速充電。而bZ4X Touring更擁有1,588kg的拖曳能力，可滿足戶外駕駛時不同的需要。新車在日本市場率先推出，售價由575萬日圓起（折合港幣約281,767未連銳），至於會否輸港則有待代理公布。

延伸閱讀：日本K-Car大熱爆紅 Honda N-Van大升級 加入更多行車安全輔助設備

 

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
11小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
11小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
15小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT