豐田Toyota bZ4X Touring a日本登場｜超大空間續航734km玩樂好伴旅

Toyota發布全新bZ4X Touring旅行車版本，配上74.7kWh鋰電池組，備有前馬達及前後馬達四驅版本，超大實用的車廂空間，全面迎合好動一族，最高續航力達734km WLTC，售價575萬日圓起。

文：Samuel 圖：Toyota

豐田Toyota bZ4X Touring a 日本登場｜動感外形空間增加

Toyota bZ4X推出市場一段時間，近日廠方為車系推出全新旅行車版本bZ4X Touring，車身體積為長闊高4,830 x 1,860 x 1,675mm，軸距為2,850mm，與普通版本的4,690 x 1,860 x 1,650mm相比之下軸距不變，只是車身長度增加了140mm及車高增加25mm，但車廂空間卻增加了不少。而底盤離地高度為211mm，加上車身前、後及兩側門邊，加入了越野味十足的保護板，為此車增添了不少動感外形之餘，同時亦帶來了越野操控元素。

bZ4X Touring的外形設計獨特，線條有着幾分RAV-4感覺，全車採用硬朗線條，車頭一體式橫向頭燈設計，成為了焦點。兩側加配了保護板，暗藏小尾翼的揭背尾門，配上一體式橫向尾燈組，下方是四幅式保護板，加上足夠的離地高度，讓它可在不同路況下行走。廠方稱，預計bZ4X Touring的推出，將廣受年輕好動一族歡迎，而在今年5月，旗下的Subaru也會在歐美市場，推出以Trailseeker為名的同款車型。

豐田Toyota bZ4X Touring a 日本登場｜快速充電 續航734km

Toyota bZ4X Touring擁好動外形，車廂布局設備豐富，實用性亦是焦點所在。五座位布局，前排配上基本的電動控制座椅，前方為一體式設計中控台，駕駛席前可見懸浮式7吋數碼儀表板，簡單清晰影讀；中間配上大面積14吋觸控式螢幕，兩側配上冷氣控制旋鈕，下方連接兩組無線充電板，還有是波檔控制旋鈕，設計省位實用，觀感簡約美觀。後排三座位布局，頭及腿部空間充裕，尾箱的空間達到600公升，與普通板bZ4X 452公升相比之下，空間增加148升，多出33%之多，實用性大大提升。

動力方面，配上74.7kWh的鋰電池組，廠方強調採用的eAxle前後永磁同步馬達導入了SiC功率半導體，帶來了更佳的輸出效率。現時車系將提供FWD前馬達前輪驅動224hp馬力，續航力734km WLTC；AWD前後馬達四輪驅動版本380hp馬力，續航力690km WLTC。配備150kWh快充系統，可在28分鐘完成10-80%的快速充電。而bZ4X Touring更擁有1,588kg的拖曳能力，可滿足戶外駕駛時不同的需要。新車在日本市場率先推出，售價由575萬日圓起（折合港幣約281,767未連銳），至於會否輸港則有待代理公布。