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2026年1月本地車市低開 交投量縮減21.2%｜電動車登記量同步下跌28.2% 比亞迪BYD蟬聯第一

汽車
更新時間：09:01 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:01 2026-03-31 HKT

運輸署公布了2026年1月份本地車市統計數字，可惜未能紅盤高開。全月私家車（新車）登記量4,991輛，較去年12月減少1,346輛，跌幅21.2%，但同比（2,983輛）卻顯著增長67.3%。電動車方面，月內交投量3,704輛，市佔率達74.2%；無疑登記量較去年底下挫28.2%，同比則大幅上升93.1%。比亞迪（BYD）續領風騷，連續第二年高踞1月份榜首。文、部分圖片：sammy

2026年1月本地車市成績公布：比亞迪BYD續領風騷  平治Mercedes-Benz強勢反彈 

在2026/27年度《財政預算案》中，最感意外是電動私家車「一換一」計劃不獲延續，今天（3月31日）屆滿後便正式劃上句號。計劃完結變相令全港電動私家車齊加價，具體衍生之影響，以及BEV純電動車會否繼續主導大市，預計要到4月份公布的最新統計數字，才陸續反映出來。回看今年1月份本地車市成績表，縱使交投量大跌超過50%，比亞迪BYD仍以607輛排名第一。第2位是相差28輛的極氪（ZEEKR），成交量579輛增長27.3%，而排名也是歷來品牌最佳。Tesla以367輛力保三甲一席，惜月內業績較去年底顯著倒退逾70%。第4位是豐田（Toyota），成交量337輛回落13.6%。喜見是去年首次跌出全年十大排行榜的平治（Mercedes-Benz），1月份強勢反彈，全月新車登記量336輛，大幅上升166.7%，僅1輛之差排名第5位。

至於第6位至第10位，依次是291輛的小鵬汽車（XPENG）、217輛的寶馬（BMW）、213輛的廣汽埃安（GAC AION）、156輛的東風（Dong Feng）和149輛的上汽MG。值得留意，「一換一」計劃完結，似乎未有打亂各大電動車品牌的部署。當中，Tesla與小鵬汽車，分別於本周三（4月1日）及周四（4月2日）舉行新車發布會，預期前者會推出6座位Model Y L加長版，而後者則帶來設備升級的新款XPENG X9純電動旗艦豪華七人MPV。

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