「阿妹」岑樂怡一試愛上Mini古董車│全球限量1,800輛Mini Paul Smith特別版 時尚潮車經典

岑樂怡「阿妹」曾演出過多齣電視劇集，亦拍過不少綜藝及旅遊節目，同時是位時尚環保女生，熱愛行山、大自然，最近還愛上駕駛享樂。今次找阿妹試駕一款收藏級懷舊車1998年Mini Paul Smith Edition，想不到她越試越喜歡。 文︰Angel 圖︰何健勇

「阿妹」岑樂怡試駕古典Mini Paul Smith│演員身份再追夢

岑樂怡去年由幕前演出變為幕後製作，為導演工作而努力，早前拍了一齣微電影《格仔恤衫》廣受好評。這個轉變原來非一時之興，她說由細到大都很喜歡戲劇，幕前幕後均有濃厚興趣。當年就讀大學的時候，就是因為演出舞台劇而被發掘，年紀輕輕已是演而優則導。

阿妹也是一個注重環保的女生，早年建立了個人YouTube頻道《岑樂怡和你Green》，拍過不少影片暢談環保大小事。提到她的環保歷程，她說是基於媽媽的影響，自小學四年級開始，已經有實踐膠樽回收的習慣，即使到餐廳用餐，也會自攜餐具。不過她認為大家對於環保的看法和習慣不需要一致，更不希望做成一種對立。

因為近年領養了唐狗的關係，阿妹因此多了駕駛經驗，「其實我考了車牌足足十年，不過以前極少開車，直到近一年駕駛頻率明顯多了，現在每星期都會自己開車兩、三天，因為要帶狗狗出外，所以必須開車，現在漸漸明白如何享受駕駛。」阿妹直言自己屬於很Chill的駕駛者，開車從不心煩氣燥，見到其他司機在馬路狂衝爬頭搶位爭分奪秒，結果彼此又在燈位相遇並列起步，她覺得很搞笑，趕甚麼呢？

作為環保支持者，阿妹覺得電動車未算真正環保：「因為鋰電池部分物質難以分解，可能會變成地球負擔，而且生產電池亦需要能源、資源，可能增加碳排放。所以我覺得一部車、一個電器如果夠耐用才叫真正環保，以前的東西包括電器都很耐用呢！」

「阿妹」岑樂怡試駕古典Mini Paul Smith│汽車文化 時尚跨界代表作

今次我們安排阿妹試駕1998年Mini Paul Smith Edition古典車，原因是車子小巧的骰，跟她十分相襯，結果阿妹甫見到車子便開懷大笑，「我一直都很喜歡Mini仔，此車的顏色好特別，讓我坐進去感受吧。」阿妹跳上車廂，《CazBuyer》主編Daniel仔細地向她講解車子設計理念及特色。原來一身專屬Paul Smith紫藍色，靈感來自Paul Smith本人的一件襯衫。另外，車廂手套箱、尾箱和引擎內藏了熒光綠色驚喜細節，令人聯想到Paul Smith的巧妙幽默點綴。這款特別版全球限量1,800 輛，其中300輛分配英國市場，1,500輛供應日本市場。

雖然試車前阿妺提到自己Dream Car是硬派四驅越野車如鈴木Jimny，原因是她愛大自然，越野車可攀山涉水十分過癮，不過試完這輛老爺Mini小車之後，阿妹坦言越開越喜歡，「雖然軚盤有點重，兩臂要相當用力才可操控轉彎，但這部Mini確實有它的味道，機械感強烈，是一輛很有靈魂的車，我真的愛上了它，好想據為己有！」