新到港SUV電動車Jaecoo J5 EV本地首試│單馬達前驅5座簡單實用 寵物友好車廂認證 車價25.4萬 續航力402km

全新抵港Jaecoo J5 EV是一款入門級5座位SUV電動䡒，主打輕巧實用，廠方指外形設計深受Range Rover啟發，另一重點是它獲得德國TÜV認證為「寵物友好」座駕！ 文、圖：DP

全新Jaecoo J5 EV入門級SUV電動車試駕│外形似迷你版Range Rover Sport

Omada & Jaecoo是內地奇瑞汽車集團(Chery)旗下的時尚新能源車品牌，Jaecoo J5 EV已是品牌繼Jaecoo J6 EV(包括AWD四驅及新增RWD後驅版)，以及J7 PHEV之後，第三款在港銷售的車型。全新J5 EV上月在尖沙咀海運大廈正式公開首展，代理同步安排了傳媒優先試車。

Jaecoo J5 EV是一款入門級純電5座位SUV，主打輕巧實用，切合城市日用代步為目標，顧客對象包括年輕人及小家庭，由於3月抵港的第一批現貨火速售罄，第二批4月交付，在電動私家車「一換一」優惠取消後，車價連首次登記稅落實為$254,240，不過代理透露首展期內仍有些神秘優惠。

從側面或後面看去，J5 EV很像迷你版Range Rover Sport，廠方直言車子外形設計深受Range Rover啟發，大家要知道奇瑞汽車集團跟英國Jaguar Land Rover關係密切，除了在內地合資建廠造車，稍後還合作研發新一代純電越野路華Freelander四驅車。

全新Jaecoo J5 EV入門級SUV電動車試駕│德國TÜV寵物友好車廂認證 座椅用料環保、抗菌及防刮花

新車另一特點是取得德國TÜV「寵物友好」認證，當中人造皮座椅採用的零碳環保半矽PU材質，具備99.9%抗菌、耐磨防刮花特色，車廂還設有Pet Mode寵物消閒模式，支援智能恆溫及鎖車不斷電功能。其他標配設備包括內嵌式8.88吋LCD數碼錶板、13.2吋直立中控觸幕，前排電控及冷氣通風功能、全景天窗連電動遮陽簾、50W手機無線充電、540度泊車鏡頭（包括車底透視功能）、7安全氣袋及19項ADAS駕駛輔助安全系統等。

J5 EV車身長4.38米、闊1.86米、高1.65米，軸距2.62米，體積不算巨型，很切合香港城市路況便用，值得留意是車重只約1.7噸，相對市場上大部份電動SUV(逾2噸)都要輕巧。香港版配用58.9kWh鋰電及單馬達前驅格式，輸出211ps及288Nm，WLTP續航力402km，支援DC 130kW快速充電。

全新Jaecoo J5 EV入門級SUV電動車試駕│車身輕巧 駕駛質感似汽油車

受惠輕巧車身及簡單傳動系統，J5 EV市區開行格外爽快，力量感甚至勝過不少2.0 Turbo汽油引擎SUV。轉彎抹角慣性不太大、馬步穩健，車架扎實，懸掛支撐力剛好足夠。唯一問題是四個原裝18吋Giti (235/55R18)輪胎抓地力有限，稍為高速一點過彎便會呱呱叫響胎，而且70km/h或以上胎噪聲較大，如換上一套更優質EV專用車胎，相信循跡表現和車廂寧靜度可以更上一層樓。

總括來說，Jaecoo J5 EV是一款平易近人的電動SUV，駕駛或倒車泊位毫無壓力，雖然4月起電動私家車再沒有「一換一」稅務優惠，不過如以同類型汽油SUV標準衡量，即使車價漲至25萬餘元，性價比仍然合理。