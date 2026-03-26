全新零跑Leapmotor T03電動車本地試駕｜入門純電揭背小車表現有驚喜 尾班車售價$99,900起

人不可以貌相，水不可以斗量，車又何嘗不是！近年先後試過不少純電動新車，印象最深要數這部零跑汽車（Leapmotor）T03。電動小型揭背車沒有出眾外型，4座位設計與WLTP續航力265km談不上高實用性，但那份好玩愉悅樂趣偏偏教人著迷，捨不得放手。文、圖：sammy

零跑Leapmotor T03入門純電揭背小車本地試駕：瞄準年輕人小家庭市場 豪版配合金輪圈全景式天窗

國產零跑汽車去年6月進軍香港，率先推出是C10中型電動SUV，以及近日陸續安排傳媒測試的T03電動小型揭背車。港版T03備有入門Comfort與首試豪華Premium兩版本，3月31日前的出車價分別是$99,900和$105,000（詳情可向代理查詢），而新稅制下，4月1日起將調整至$145,854和$153,300。彼此動力規格一致，Premium版貴逾7千餘元，皆因配備15吋鋁合金輪圈和全景式天窗連電動遮光簾。5門4座位揭背電動小車迎合年輕人與小家庭，的骰可愛造型帶點豐田Echo影子，長闊高尺碼為3,620 x 1,652 x 1,577mm，軸距2,400mm。車身顏色有5種，包括白、灰、銀、綠和藍。

零跑Leapmotor T03入門純電揭背小車本地試駕：車廂設計簡約實用 設備配置一應俱全

簡約實用車廂以灰黑飾作配，陳設時尚沒花巧雕琢。2.4米軸距空間恰好合理，縱使後座非全平地台，腳位伸展未至很充裕，接載兩名成年人倒不覺侷促，駕乘感舒適自在。布料座椅質感優良，一體式前座承托力十足，長時間駕駛不易疲累。麻雀雖小，五臟俱全，標準設備包括8吋數碼儀錶板與10.1吋觸控中央屏幕、多功能皮軚環、Auto Hold電子手掣、12V電源和USB充電插頭、原廠冷氣和4揚聲器音響、藍牙連接與免提通話、語音功理、後泊車鏡頭及全套ADAS安全駕駛輔助系統。車內還設有實用儲物格與前後杯架，行李箱基本容量210升，放平後座椅可進一步擴大。

零跑Leapmotor T03入門純電揭背小車本地試駕：單馬達前驅WLTP續航力265km 開心駕駛體驗

單馬達前驅T03搭載37.3kWh磷酸鐵鋰電池，擁有95ps馬力和158Nm扭力，WLTP續航力265km。小車支援DC 45kW直流快充，由30%充至80%只需36分鐘。T03動力輸出平平，勝在重量只1,175kg，所以一般行車，力量是充沛連貫。雖然與高性能扯不上任何關連，但處處表現精神抖擻，結合靈巧實在轉向與媲美歐洲車的紮實操控，一開一停、一放一收，動態清脆俐落，路感明確豐富，發揮完全貼合駕駛人心意，而這份驚喜是意料之外的。坦白說，T03不是一輛沉悶的純電移動載具，它是我至今所試電動車之中，感覺最開心的一部。儘管沒有添加特別配料，卻是一碗非一般，超好吃的陽春麵。世事無完美，T03不例外，只能夠坐4人、不計較續航力、遇上斜路段需全力催逼等，都是電動小車的先天不足處。

T03 Premium規格

傳動：37.3kWh鋰電、前置電馬達驅動

馬力/扭力：95ps / 158Nm

0至100km/h：12.7秒

續航力：265km（WLTP）

尺碼：3,620 x 1,652 x 1,577mm

售價：$105,000（3月31日前）

：$153,300（4月1日起）

查詢：2663 9933（愛跑新能源汽車）

（詳情以代理最終公佈為準，並保留最終決定權）