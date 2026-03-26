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經典1986年寶馬635CSi BMW Art Car香港及亞洲首亮相│Art Basel Hong Kong 2026藝術展公開展出至3月29日

汽車
更新時間：10:19 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:19 2026-03-26 HKT

一年一度香港巴塞爾藝術展Art Basel Hong Kong 2026，剛於昨天(3月25日)正式開幕，寶馬BMW一如往年成為大會合作夥伴，展出不同年代BMW Art Car，今年剛好慶祝寶馬藝術車計劃成立50周年，展出主角是擁有40年歷史的1986年美國版635CSi雙門豪華跑車，是BMW Art Car第6輛創作，當年由已故美國油畫大師及多媒體藝術家Robert Rauschenberg操刀，首度運用當時非常創新的攝影拼貼技術，把莫內(Claude Monet)風景名畫和安格爾(Jean-Auguste-Dominique Ingres)人像名畫，先印刷於陶瓷膜片，再轉印至車身上，融合攝影、營造出一種「會移動的畫廊」獨特視覺效果。    文：DP   圖：MM、BMWHK

BMW Art Car藝術車1986年寶馬635CSi香港及亞洲公展│已故美國藝術家Robert Rauschenberg攝影拼貼技術創作

  • BMW Art Car x Art Basel Hong Kong 2026
  • 日期：3月27至29日 (五至日)
  • 地點：香港會議展覽中心 3 樓平台 (Hall 3D 對面)

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